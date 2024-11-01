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Астрологический прогноз на 1 ноября

Астрологический прогноз на 1 ноября

Золотой Лебедь - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: необходимо завершать начатые ранее дела и подводить итоги, запоминая при этом, что привело нас к победе, а что – к провалу. Планы на будущее лучше не составлять – они окажутся неудачными. 

Символ дня: Золотой Лебедь. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: каштановый. 

Счастливые камни дня: турмалин, белый коралл. 

За какую часть тела отвечает: гипофиз. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, непродолжительны и не несут серьезных последствий, но это не значит, что их симптомы можно игнорировать. 

Питание дня: мясо в этот день может вызвать аллергическую реакцию, поэтому его нужно заменить легкими кашами и овощами – как свежими, так и тешеными. 

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться категорически. 

Магия и мистика дня: можно делать обереги, защищающие дом как от стихийных бедствий, так и от злых людей. 

Сны дня: сны нынешней ночи сбываются только в том случае, если будут радостными и счастливыми. 

Табу дня: нежелательно вступать в брак. 

Цитата дня: «Красота должна помогать нам обрести гармонию, любовь и смысл в это сумасшедшем мире» (Моника Белуччи). 

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