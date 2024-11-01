В Сумской области прогремели 82 взрыва

За прошедшие сутки захватчики совершили 49 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 82 взрыва. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская, Дружбовская, Свеская общины.

Свеское общество: враг бил из артиллерии (2 взрыва), минометов (2 взрыва).

Шалыгинская община: 5 мин сбросили россияне на территорию общины. Также нанесен удар FPV-дронами (7 взрывов).

Юношеская община: с территории России совершены артиллерийские обстрелы (11 взрывов).

Белопольское общество: 15 мин сбросил враг на территорию общества. Также россияне ударили из артиллерии (2 взрыва) и FPV дроном (1 взрыв), в результате удара поврежден частный дом.

Миропольское общество: осуществлен пуск КАБ (1 взрыв).

Великописаревское общество: произошел сброс взрывных устройств с БпЛА (4 взрыва), обстрел FPV-дронами (2 взрыва)

Краснопольская община: с территории России произведен сброс взрывных устройств с помощью БпЛА (2 взрыва), минометный обстрел (4 взрыва), пуск КАБ (3 взрыв). В результате авиационного удара КАБ ранено 1 гражданское лицо, повреждено 7 нежилых помещений, админздание, 2 магазина; 2 двухэтажных многоквартирных жилых дома; крыши, окна, фасады, заборы 5 домохозяйств.

Эсманьская община: зафиксирован удар FPV-дронами (2 взрыва), артобстрел (1 взрыв).

Середино-Будское общество: нанесены удары FPV-дронами (11 взрывов), в результате удара повреждено нежилое помещение. Также был минометный обстрел (4 взрыва).

Хотинская община: совершены удары FPV-дронами (2 взрыва)

Дружбовская община: зафиксирован удар FPV дроном (1 взрыв).

Напомним, ранее сообщалось, что Россия нанесла удар по Днепру, в результате чего ранен 14-летний подросток.

Кроме того, мы ранее информировали, что на Сумщине в результате авиаудара по кладбищу погибла убиравшая могилу сына женщина.

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