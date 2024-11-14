Рецепт яблочного суфле с творогом

Воздушное суфле из яблок с творогом подайте в качестве десерта к завтраку или на праздничный стол.
Ингредиенты
- яблоко (большое)
- 1 шт.
- творог
- 160 г
- яйцо куриное
- 1 шт.
- сахарная пудра
- 1 ч. л.
- корица
- сахарная пудра для посыпки
- Яблоко промойте, очистите от кожуры, удалите сердцевину и натрите на мелкую терку. Добавьте творог, яйцо и сахарную пудру. Хорошо перемешайте и разложите по формочкам.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30 минут. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой с корицей.
Советы:
- Если творог не однородный, то лучше пробейте его при помощи блендера.
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