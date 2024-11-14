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Рецепт яблочного суфле с творогом

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
120 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
258
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт яблочного суфле с творогом

Яблочное суфле с творогом / Фото: Credits

Воздушное суфле из яблок с творогом подайте в качестве десерта к завтраку или на праздничный стол.

Ингредиенты

яблоко (большое)
1 шт.
творог
160 г
яйцо куриное
1 шт.
сахарная пудра
1 ч. л.
корица
сахарная пудра для посыпки
  1. Яблоко промойте, очистите от кожуры, удалите сердцевину и натрите на мелкую терку. Добавьте творог, яйцо и сахарную пудру. Хорошо перемешайте и разложите по формочкам.
  2. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30 минут. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой с корицей.

Советы:

  • Если творог не однородный, то лучше пробейте его при помощи блендера.

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