Рецепт яблучного суфле з сиром

Легке суфле з яблук з сиром подавайте як десерт до сніданку або на святковий стіл.
Інгредієнти
- яблуко (велике)
- 1 шт.
- сир
- 160 г
- яйце куряче
- 1 шт.
- цукрова пудра
- 1 ч. л.
- кориця
- цукрова пудра для посипання
- Яблуко промийте, очистіть від шкірки, видаліть серцевину і натріть на тертку. Додайте сир, яйце та цукрову пудру. Добре перемішайте і розкладіть по формочках.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 30 хвилин. Перед подаванням посипте цукровою пудрою з корицею.
Поради:
- Якщо сир неоднорідний, краще перебийте його за допомогою блендера.
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