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Рецепт яблучного суфле з сиром

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
120 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
210
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт яблучного суфле з сиром

Яблучне суфле з сиром / Фото: Credits

Легке суфле з яблук з сиром подавайте як десерт до сніданку або на святковий стіл.

Інгредієнти

яблуко (велике)
1 шт.
сир
160 г
яйце куряче
1 шт.
цукрова пудра
1 ч. л.
кориця
цукрова пудра для посипання
  1. Яблуко промийте, очистіть від шкірки, видаліть серцевину і натріть на тертку. Додайте сир, яйце та цукрову пудру. Добре перемішайте і розкладіть по формочках.
  2. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 30 хвилин. Перед подаванням посипте цукровою пудрою з корицею.

Поради:

  • Якщо сир неоднорідний, краще перебийте його за допомогою блендера.

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