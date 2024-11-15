"Ми схибили": представники Kyiv Pride перенесли дату благодійного фестивалю

Українці розкритикували організаторів за вибір дати, після чого фестиваль вирішили перенести.

Представники Kyiv Pride змінили дати проведення фестивалю "Квір-пропаганда Фест", який мав відбутися у День пам'яті жертв Голодомору.

Про це організатори повідомили в Instagram.

Фестиваль від КиївПрайду мав пройти 23−24 листопада – в останню суботу листопада, в яку щороку вшановується пам’ять жертв Голодомору.

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"Ви маєте рацію — ми схибили. Готуючи Квір-пропаганда фест ми справді не перевірили дату. Згодом ми побачили, скількох людей зі спільноти та партнерів обурило наше рішення. Оскільки запланований фест не є розважальним, а навпаки, просвітницьким — ми вирішили його проводити. Та пізніше, обговоривши з командою та зваживши все — вирішили перенести нашу подію", – йдеться у повідомленні.

Організатори зазначили, що вже узгоджують нові дати проведення заходу та готують анонс. Також вони перепросили за прикру подію.

Нагадаємо, ЛГБТ-військовий висловився про чоловіків, які ухиляються від армії.

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