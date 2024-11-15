До України з Франції прибуде військове підсилення: що відомо

У Франції завершують навчання українські військові. Новий підрозділ союзники укоплектують сучасною технікою та амуніцією. Бригада Анни Київської складатиметься з 4500 військових. Тут і піхотні батальйони, інженерні та артилерійські команди.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

Французький полковник Поль, офіцер оперативної групи з промовистою назвою "Шампань" - останні два з половиною місяці провів з українськими новобранцями. Більшість із тих, хто приїхав до Франції в вересні, до того пройшли лише базовий вишкіл на батьківщині й не тримали зброї в руках.

"Вони багато чому навчилися, це вражає - швидкість, з якою вони вчаться. Зараз вони вже можуть битися, вони вивчили різні спеціальності, використовують різне обладнання, можуть вионати маневри і взяти участь у бою на рівні батальйону - ось, саме це ми сьогодні відтреновуємо на полігоні", - каже він.

Навчання у Франції

Нова бригада носить ім'я Анни Київської - на честь доньки Ярослава Мудрого, яка вийшла заміж за французького короля і стала королевою Франції. Місяць тому сюди приїжджав президент Еммануель Макрон - поговорити з українськими військовими і подивитися на те, як формують бригаду, яка налічує чотири з половиною тисячі бійців.

Арсенал, яким українців вчать працювати у Франції, поїде з бригадою до України. В цьому весь сенс - тренування з тим самим обладнанням, аби доправити на поле бою повністю злагоджену, діючу бригаду. А це - 18 легких танків AеMекX-10, 18 самохідних артилерійських установок "Цезар", 128 бронетранспортерів, протитанкові і зенітно-ракетні комплекси, а також інше озброєння і техніка. Тож навчання включають піхотний і бронетанковий бій, інженерну війну із залученням саперів. Українців вчать оборонятись з повітря, використовувати безпілотники, та працювати далекобійною артилерією.

Навчання військових у Франції

Це не перший матеріал про підготовку українців закордоном. Французькі інструктори - теж далеко не перші, хто визнає: навчаючи українців, вони вчаться - і самі.



"У французької армії є досвід того, що ми називаємо "зовнішніми операціями" - в колишній Югославії, в Африці, в Афганістані. У нас є цей досвід, досвід бою... але тільки в контексті експедиційної війни, себто війни закордоном. У нас немає досвіду рівного бою між двома арміями із сучасним озброєнням. Цьому ми вчимося разом з українцями", - кажуть у Франції.

Повернутися до України бригада Анни Київської має до кінця цього місяця.

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