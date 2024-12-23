Астролог назвал самые истеричные знаки Зодиака

Спокойным нравом могут похвастаться далеко не все, особенно в наше непростое время, когда негатив мы ощущаем повсеместно.

Тем не менее, кто-то из нас умеет себя сдерживать, а кто-то – нет, эмоциональное реагируя на любые раздражители. Астролог Людмила Булгакова назвала самые истеричные знаки Зодиака.

Рак

Раки обладают не самыми мощными стоп-сигналами, поэтому при возникновении на их жизненном пути хотя малейшего, незначительного негатива легко впадают в истерику. При этом они не визжат и не бьют посуду, а рыдают – причем, делать они это могут сутками напролет.

Дева

Девы, как известно, самый «» знак Зодиака, что не означает, что они не закатывают истерики – напротив, они не только умеют, но и любят это делать. Если вывести представителей знака из себя, этим зрелищем можно насадиться в полном объеме – главное, иметь крепкие нервы.

Овен

Овны, известные своей вспыльчивостью, в экстремальных ситуациях буквально не помнят сами себя, при этом они способно устроить представление в лучших традициях жанра – с криками, слезами и оскорблениями, а потом успокоятся так же быстро, как и «загорелись».

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