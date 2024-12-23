Відстрочка від мобілізації не приходить у “Резерв+”: у чому причина та що робити

Хто не зможе отримати відстрочку в “Резерв+”.

Чоловіки в Україні масово скаржаться, що відстрочки від мобілізації не приходять у застосунок “Резерв+”.

“Ми з колегою подали документи на відстрочку через кілька днів після продовження президентом воєнного стану. До сьогоднішнього дня нічого в “Резерв+” немає, хоча минула відстрочка там відображалася”, — розповів у коментарі ТСН.ua вчитель однієї з київський шкіл Максим.

Таких повідомлень у Мережі багато. Мовляв, викладачі, вчителі, доглядальники, багатодітні та інші категорії чоловіків, які мають право на відстрочку, подають документи на відстрочку особисто та через електронну пошту — втім вона не приходить у “Резерв+”.

Що кажуть у Міноборони

Заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерину Черногоренко в ефірі телемарафону пояснила, що робити, якщо виникає помилка при оформленні відстрочки.

За її словами, якщо у військовозобов'язаного є чинна відстрочка, то він не зможе оформити нову через “Резерв+”. Для оформлення відстрочки потрібно оновити застосунок до версії 1.4.3.

Якщо вся потрібна інформація про особу міститься в реєстрах, то у застосунку має з'явитися відстрочка.

“Якщо людина, наприклад, не знаходить себе в реєстрі, є помилки в прізвищах, податковому коді, тому що ці реєстри заповнювалися людьми, які могли помилитися або якимось чином невірно внесли дані, ви можете звернутися у технічну підтримку “Резерв+”, — пояснила Черногоренко.

За її словами, фахівці опрацюють звернення і виправлять помилку, щоб дані підтягнулися в реєстри. Вона нагадала, що термін дії відстрочки — три місяці.

Хто не зможе отримати відстрочку в “Резерв+”

Адвокатка Марина Бекало у коментарі ТСН.ua розповіла, що особи з інвалідністю, які не мають пенсійного посвідчення не можуть оформити відстрочку через “Резерв+”. Справа в тому, що відомості системи “Оберіг” мають синхронізуватися з відомостями, що містяться в Пенсійному фонді.

“Це питання технічного характеру, адже оформлення відстрочки в такому випадку не може відбутися в автоматичному режимі через відсутність відомостей про особу з інвалідністю в ПФУ”, — пояснила адвокатка.

А отже чоловіки, які не мають пенсійного посвідчення, для реалізації права на відстрочку можуть звернутися до ТЦК та СП безпосередньо або шляхом направлення заяви на отримання відстрочки та документи через “Укрпошту”.

Нагадаємо, у “Резерв+” з’явився новий сервіс для військовозобов’язаних. Крім адреси, завдяки послузі уточнення даних можна також змінити контактний номер телефону та електронну пошту.

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