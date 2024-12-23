Чому РФ напала на Україну: Путін озвучив нові причини

Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що не мав іншого вибору, ніж напасти на Україну. Ба більше, якби можна було повернутись назад, він ухвалив би рішення про вторгнення раніше лютого 2022 року.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на інтерв'ю Путіна, опубліковане в РФ у неділю, 22 грудня.

Очільник Кремля також стверджує, що Україна разом із Заходом "ввели Росію в оману" та порушили Мінські угоди. Крім того, західні партнери готували Київ до "воєнних дій" проти РФ у майбутньому.

З огляду на "загрозу" з боку України та НАТО, Росія мала підготуватись та "обрати правильний час" для початку так званої "СВО", щоб "не чекати моменту, коли вже нічого не можна буде зробити".

Аналітики ISW звернули увагу, що Путін "забув" сказати про анексію Росією Криму 2014 року та початок війни на Донеччин та Луганщині, що змусило Україну до оборонної відповіді та роботи над зміцненням своєї армії.

"Мінські домовленості II були надзвичайно вигідними для Росії, не накладаючи жодних зобов'язань на Москву, що брала участь у переговорах нібито як нейтральний посередник. Угоди встановили "режим припинення вогню", який російські маріонетки постійно порушували за підтримки Росії", – нагадали в ISW.

Нагадаємо, аналітики ISW вважають, що Путін продовжує мілітаризацію російської молоді для довгострокової війни проти України. Диктатор має намір використовувати різні військово-політичні організації для заохочення та підвищення престижу військової служби у суспільстві.

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