Россияне продвигаются дальше в Курской области: отчет ISW

Враг начал использовать бронетехнику для штурмов на Курщине.

Российские войска недавно продвинулись к так называемому украинскому выступлению в Курской области на фоне боев в этом районе 22 декабря.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Опубликованные 21 декабря геолокационные кадры демонстрируют, что российская армия недавно продвинулась к востоку от Кругленького.

Российские военные блогеры утверждали, что армия РФ вошла и захватила Кругленькое, а также продвинулась на 900 м в центральную Куриловку. Однако аналитики не нашли подтверждения этих заявлений.

Оккупанты продолжали штурмовые действия юго-восточнее Коренево в районе Новоивановки и Кругленького, севернее Суджи в районе Малой Локни, Черкасского Поречья и Погребков, северо-восточнее Суджи возле Мартыновки.

Сообщается, что беспилотники российской 34-й ОМСБр наносят удары по украинским целям возле Малой Локни, а снайперы этой бригады действуют вблизи Погребков.

Командир украинского батальона, сражающегося в Курской области, заявил, что враг недавно начал использовать бронетехнику для штурмов. В предыдущие недели захватчики штурмовали исключительно пехотой.

К слову, на прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил об успехах его армии на фронте в Курской области, однако затруднился назвать точные даты возвращения территорий региона.

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