Традиційне частування на Святвечір: три стародавні страви

Рецепти трьох стародавніх страв без яких не обійдеться Святий вечір

Святий вечір - особливий час перед Різдвом під час якого збираються у родинному колі, згадують померлих, готують особливі страви. Згідно з традиціями на столі повинно стояти 12 пісних страв, кожна з яких щось симвоізує.

У цей вечір зазвичай готують дванадцять пісних страв, кожна з яких має своє символічне значення. Серед автентичних українських страв, які обовязково повинні бути на столі у Святий вечір - кутя, узвар, пісний борщ.

Узвар

Про приготування узвару згадується ще у літописах та древніх рукописах. Готують його з сухофруктів, які заготовляють для цього заздалегідь.

На 3 літри води потрібно 350-400 грамів сухофруктів, зазвичай це сушені яблука, груші, вишні, сливи, 50 грамів родзинок. Можна додати столову ложку маку і цукор. Звичайно краще замість цукру додати 7-8 столових ложок меду.

Для приготування:

Сушені фрукти ретельно промийте під проточною водою.

Залийте 3 л води і варіть на маленькому вогні протягом 30 хвилин під кришкою.

Вимкніть вогонь і додайте 1 ст. л. маку, добре перемішайте та залиште узвар вистигати.

Коли узвар трохи охолоне та стане теплим, додайте мед. Перемішайте, доки він не розчиниться. Добре охолодіть напій та подавайте до столу.

Кутя

Назва "кутя" дослівно перекладається як "варене зерно". Традиційно різдвяна кутя готується з пшениці. Зерно на столі завжди було ознакою достатку, і в поєднанні з солодким медом символізувало безтурботне життя протягом року.

Пшеницю для куті можна замочити на ніч у холодній воді, а потім варити. А можна зерно залити холодною водою і варити на помірному вогні протягом 30-40 хвилин.

Для приготування пісної пшеничної куті потрібно буде

350 г пшениці, п о 50 г волоських горіхів, родзинок, запареного маку, мед до смаку.

Як приготувати кутю

Промийте 350 г пшениці.

Співвідношення зерна та води повинно бути 1 до 4. На 350 г пшениці знадобиться 1,4 л води. Помиту пшеницю залийте водою та варіть 30 хвилин після закипання. Якщо любите більш розварену кутю, варіть трохи довше.

Мак залийте окропом на 15 хвилин, потім злийте воду. Запарений мак розітріть у макітрі чи ступці.

Подрібніть 50 г волоських горіхів.

У велику миску викладіть зварену пшеницю і додайте подрібнені горіхи та мак, всипте 50 г родзинок та додайте мед до смаку.

Добре все перемішайте і додайте теплої води або ще краще готового узвару до бажаної консистенції готової страви.

Пісний борщ

Про приготування борщу українцями згадується вже у 17 столітті, а у 2022 році ЮНЕСКО внесла культуру приготування українського борщу до Списку нематеріальної культурної спадщини.

Інгредієнти для борщу:

2 літри води,

4 картоплини,

2 буряки,

1 морква,

пів невеликої головки капусти

2 помідори або 2 столові ложки томатної пасти,

3 зубчики часнику,

сіль, перець до смаку.

Приготування борщу:

Промийте всі овочі та очистьте їх.

Картоплю, моркву та буряк наріжте середніми кубиками. За бажанням моркву та буряк можна натерти на тертці.

Капусту нашаткуйте дрібно.

Помідори очистьте від шкірки та подрібніть ножем. Часник пропустіть через прес.

Доведіть воду до кипіння. Додайте до окропу картоплю, моркву, буряк та капусту.

Додайте подрібнені помідори або томатну пасту, часник та спеції до смаку. Проваріть декілька хвилин

Накрийте кришкою та дайте борщу трохи настоятися після варіння.

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