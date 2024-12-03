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Традиционные угощения на Сочельник: три старинных блюда

Традиционные угощения на Сочельник: три старинных блюда

Традиционные блюда на праздник

Рецепты трех древних блюд без которых не обойдется Сочельник

Святой вечер — особое время перед Рождеством, во время которого собираются в семейном кругу, вспоминают умерших, готовят особые блюда. 

В этот вечер обычно готовят двенадцать постных блюд, каждое из которых имеет свое символическое значение. Среди аутентичных украинских блюд, которые обязательно должны быть на столе в Святой вечер – кутья, компот, постный борщ.

Узвар 

О приготовлении компота упоминается еще в летописях и древних рукописях. Готовят его из сухофруктов, заготавливаемых для этого заранее.

На 3 литра воды требуется 350-400 г сухофруктов, обычно это сушеные яблоки, груши, вишни, сливы, 50 г изюма. Можно добавить столовую ложку мака и сахара. Обычно лучше вместо сахара добавить 7-8 столовых ложек меда.

Для приготовления:

  • Сушеные фрукты тщательно промойте под проточной водой.
  • Залейте 3л воды и варите на маленьком огне в течение 30 минут под крышкой.
  • Выключите огонь и добавьте 1 ст. л. мака, хорошо перемешайте и оставьте компот остывать.
  • Когда компот немного остынет и станет теплым, добавьте мед. Перемешайте, пока он не растворится. Хорошо охладите напиток и подавайте на стол.

Кутя

Название "кутья" дословно переводится как "вареное зерно". Традиционно рождественская кутя готовится из пшеницы. Зерно на столе всегда было признаком достатка, и в сочетании со сладким медом символизировало беззаботную жизнь в течение года.

Пшеницу для кутьи можно замочить на ночь в холодной воде, а затем варить. А можно залить зерно холодной водой и варить на умеренном огне в течение 30-40 минут.

Для приготовления постной пшеничной кути нужно будет:

Как приготовить кутью

Промойте 350 г пшеницы.

Соотношение зерна и воды должно быть 1 к 4. На 350 г пшеницы потребуется 1,4 л воды. Вымытую пшеницу залейте водой и варите 30 минут после закипания. Если любите более разваренную кутью, варите немного подольше.

Мак залейте крутым кипятком на 15 минут, затем слейте воду. Запаренный мак разотрите в макитре или ступке.

Измельчите 50 г грецких орехов.

В большую миску выложите сваренную пшеницу и добавьте измельченные орехи и мак, всыпьте 50 г изюма и добавьте мед по вкусу.

Хорошо все перемешайте и добавьте теплой воды или еще лучше готового компота к желаемой консистенции готового блюда.

Постный борщ

О приготовлении борща украинцами упоминается уже в 17 веке, а в 2022 году ЮНЕСКО внесла культуру приготовления украинского борща в Список нематериального культурного наследия.

Ингредиенты для борща:

  • 2 литра воды,
  • 4 картофелины,
  • 2 свеклы,
  • 1 морковь,
  • пол небольшой головки капусты
  • 2 помидора или 2 столовые ложки томатной пасты,
  • 3 зубчика чеснока,
  • соль, перец по вкусу.

Приготовление борща:

  • Промойте все овощи и очистите.
  • Картошку, морковь и свеклу нарежьте средними кубиками. По желанию морковь и свеклу можно натереть на терке.
  • Капусту нашинкуйте мелко.
  • Помидоры очистите от кожуры и измельчите ножом. Чеснок пропустите через пресс.
  • Доведите воду до кипения. Добавьте к кипятку картофель, морковь, свеклу и капусту.
  • Добавьте измельченные помидоры или томатную пасту, чеснок и специи по вкусу. Проварите несколько минут
  • Накройте крышкой и дайте борщу немного настояться после варки.

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