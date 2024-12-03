Традиционные угощения на Сочельник: три старинных блюда

Рецепты трех древних блюд без которых не обойдется Сочельник

Святой вечер — особое время перед Рождеством, во время которого собираются в семейном кругу, вспоминают умерших, готовят особые блюда.

В этот вечер обычно готовят двенадцать постных блюд, каждое из которых имеет свое символическое значение. Среди аутентичных украинских блюд, которые обязательно должны быть на столе в Святой вечер – кутья, компот, постный борщ.

Узвар

О приготовлении компота упоминается еще в летописях и древних рукописях. Готовят его из сухофруктов, заготавливаемых для этого заранее.

На 3 литра воды требуется 350-400 г сухофруктов, обычно это сушеные яблоки, груши, вишни, сливы, 50 г изюма. Можно добавить столовую ложку мака и сахара. Обычно лучше вместо сахара добавить 7-8 столовых ложек меда.

Для приготовления:

Сушеные фрукты тщательно промойте под проточной водой.

Залейте 3л воды и варите на маленьком огне в течение 30 минут под крышкой.

Выключите огонь и добавьте 1 ст. л. мака, хорошо перемешайте и оставьте компот остывать.

Когда компот немного остынет и станет теплым, добавьте мед. Перемешайте, пока он не растворится. Хорошо охладите напиток и подавайте на стол.

Кутя

Название "кутья" дословно переводится как "вареное зерно". Традиционно рождественская кутя готовится из пшеницы. Зерно на столе всегда было признаком достатка, и в сочетании со сладким медом символизировало беззаботную жизнь в течение года.

Пшеницу для кутьи можно замочить на ночь в холодной воде, а затем варить. А можно залить зерно холодной водой и варить на умеренном огне в течение 30-40 минут.

Для приготовления постной пшеничной кути нужно будет:

350 г пшеницы, по 50 г грецких орехов, изюма, запаренного мака, мед по вкусу.

Как приготовить кутью

Промойте 350 г пшеницы.

Соотношение зерна и воды должно быть 1 к 4. На 350 г пшеницы потребуется 1,4 л воды. Вымытую пшеницу залейте водой и варите 30 минут после закипания. Если любите более разваренную кутью, варите немного подольше.

Мак залейте крутым кипятком на 15 минут, затем слейте воду. Запаренный мак разотрите в макитре или ступке.

Измельчите 50 г грецких орехов.

В большую миску выложите сваренную пшеницу и добавьте измельченные орехи и мак, всыпьте 50 г изюма и добавьте мед по вкусу.

Хорошо все перемешайте и добавьте теплой воды или еще лучше готового компота к желаемой консистенции готового блюда.

Постный борщ

О приготовлении борща украинцами упоминается уже в 17 веке, а в 2022 году ЮНЕСКО внесла культуру приготовления украинского борща в Список нематериального культурного наследия.

Ингредиенты для борща:

2 литра воды,

4 картофелины,

2 свеклы,

1 морковь,

пол небольшой головки капусты

2 помидора или 2 столовые ложки томатной пасты,

3 зубчика чеснока,

соль, перец по вкусу.

Приготовление борща:

Промойте все овощи и очистите.

Картошку, морковь и свеклу нарежьте средними кубиками. По желанию морковь и свеклу можно натереть на терке.

Капусту нашинкуйте мелко.

Помидоры очистите от кожуры и измельчите ножом. Чеснок пропустите через пресс.

Доведите воду до кипения. Добавьте к кипятку картофель, морковь, свеклу и капусту.

Добавьте измельченные помидоры или томатную пасту, чеснок и специи по вкусу. Проварите несколько минут

Накройте крышкой и дайте борщу немного настояться после варки.

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