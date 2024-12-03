Традиционные угощения на Сочельник: три старинных блюда

Рецепты трех древних блюд без которых не обойдется Сочельник
Святой вечер — особое время перед Рождеством, во время которого собираются в семейном кругу, вспоминают умерших, готовят особые блюда.
В этот вечер обычно готовят двенадцать постных блюд, каждое из которых имеет свое символическое значение. Среди аутентичных украинских блюд, которые обязательно должны быть на столе в Святой вечер – кутья, компот, постный борщ.
Узвар
О приготовлении компота упоминается еще в летописях и древних рукописях. Готовят его из сухофруктов, заготавливаемых для этого заранее.
На 3 литра воды требуется 350-400 г сухофруктов, обычно это сушеные яблоки, груши, вишни, сливы, 50 г изюма. Можно добавить столовую ложку мака и сахара. Обычно лучше вместо сахара добавить 7-8 столовых ложек меда.
Для приготовления:
- Сушеные фрукты тщательно промойте под проточной водой.
- Залейте 3л воды и варите на маленьком огне в течение 30 минут под крышкой.
- Выключите огонь и добавьте 1 ст. л. мака, хорошо перемешайте и оставьте компот остывать.
- Когда компот немного остынет и станет теплым, добавьте мед. Перемешайте, пока он не растворится. Хорошо охладите напиток и подавайте на стол.
Кутя
Название "кутья" дословно переводится как "вареное зерно". Традиционно рождественская кутя готовится из пшеницы. Зерно на столе всегда было признаком достатка, и в сочетании со сладким медом символизировало беззаботную жизнь в течение года.
Пшеницу для кутьи можно замочить на ночь в холодной воде, а затем варить. А можно залить зерно холодной водой и варить на умеренном огне в течение 30-40 минут.
Для приготовления постной пшеничной кути нужно будет:
Как приготовить кутью
Промойте 350 г пшеницы.
Соотношение зерна и воды должно быть 1 к 4. На 350 г пшеницы потребуется 1,4 л воды. Вымытую пшеницу залейте водой и варите 30 минут после закипания. Если любите более разваренную кутью, варите немного подольше.
Мак залейте крутым кипятком на 15 минут, затем слейте воду. Запаренный мак разотрите в макитре или ступке.
Измельчите 50 г грецких орехов.
В большую миску выложите сваренную пшеницу и добавьте измельченные орехи и мак, всыпьте 50 г изюма и добавьте мед по вкусу.
Хорошо все перемешайте и добавьте теплой воды или еще лучше готового компота к желаемой консистенции готового блюда.
Постный борщ
О приготовлении борща украинцами упоминается уже в 17 веке, а в 2022 году ЮНЕСКО внесла культуру приготовления украинского борща в Список нематериального культурного наследия.
Ингредиенты для борща:
- 2 литра воды,
- 4 картофелины,
- 2 свеклы,
- 1 морковь,
- пол небольшой головки капусты
- 2 помидора или 2 столовые ложки томатной пасты,
- 3 зубчика чеснока,
- соль, перец по вкусу.
Приготовление борща:
- Промойте все овощи и очистите.
- Картошку, морковь и свеклу нарежьте средними кубиками. По желанию морковь и свеклу можно натереть на терке.
- Капусту нашинкуйте мелко.
- Помидоры очистите от кожуры и измельчите ножом. Чеснок пропустите через пресс.
- Доведите воду до кипения. Добавьте к кипятку картофель, морковь, свеклу и капусту.
- Добавьте измельченные помидоры или томатную пасту, чеснок и специи по вкусу. Проварите несколько минут
- Накройте крышкой и дайте борщу немного настояться после варки.
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