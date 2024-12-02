Когда Святой вечер 2024 года: традиции, что нельзя делать

Святвечер 2024 года – когда и как его праздновать.

Когда Святой вечер 2024 года: дата по новому церковному календарю

Один из самых торжественных праздников для христиан – Рождественский Святвечер – в этом году по новому юлианскому церковному календарю отмечается 24 декабря.

Традиции и обычаи на Святвечер

Это особый вечер, когда ожидается рождение Иисуса Христа. В ночь перед Рождеством в храмах начинается вечерняя служба, которая в довоенное время продолжалась всю ночь со Святвечера на Рождество, а после вечерней службы начиналась литургия Василия Великого.

Но это не только церковный, но и семейный праздник. Вечер принято проводить в кругу семьи, за постным ужином читают Евангелие и молятся всей семьей.

Когда на небе появляется первая звезда, наступает Святой вечер. Все работы прекращаются, семья празднично одевается и садится за стол. Существует давняя народная традиция – не есть весь день, соблюдать строгий пост вплоть до ужина. В такой особый вечер обязательно следует помочь каждому, кто попросит.

Традиционно на столе должно стоять 12 постных блюд, чаще всего большую часть составляют вареники с разнообразными начинками. Нельзя обойтись в этот вечер и без кути и узвара.

Важным украшением Святвечера был дидух, а песнями – колядки. В Святвечер в Украине хозяин в руках с дидухом обходил свое хозяйство, а затем вносил его в дом. Сохранились традиции гадать на Святой вечер.

На Святвечер традиционно здороваются словами: "Христос рождается!", а отвечают: "Славим его!". Где-то говорят: "Христос родился!", в западных регионах можно услышать: "Слава Иисусу!"

Что нельзя делать на Святой вечер

В канун Рождества строго запрещено ругаться.

Нельзя рыбачить, охотиться и копать землю. Женщинам нельзя заниматься рукоделием.

Нельзя одевать грязную и старую одежду.

Нельзя много разговаривать, выходить из-за стола или из дома во время ужина.

Нельзя быть скупым.

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