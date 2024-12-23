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СМИ узнали, кого Зеленский назначит послами в 30 странах мира

СМИ узнали, кого Зеленский назначит послами в 30 странах мира

Президент Украины Владимир Зеленский/Фото: Associated Press

Указы на сайте президента еще не появлялись.

В ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский назначит около тридцати послов Украины в разных странах мира. Все назначения уже получили утверждение и согласование.

Об этом сообщили источники ZN.UA.

По имеющейся в распоряжении издания информации, назначения касаются послов Украины в странах Европы, Азии, Африки, Америки и других частях мира.

Ожидаются следующие назначения:

  • Австрия – Юрий Витренко,
  • Эстония – Василий Боечко,
  • Испания – Юлия Соколовская,
  • Финляндия – Михаил Выдойник,
  • Германия – Евгений Корнийчук, который долгое время был послом в Израиле,
  • Нидерланды – Андрей Костин, которого буквально недавно уволили с поста генерального прокурора Украины,
  • Норвегия – Олег Гавриш,
  • Канада – Андрей Плахотнюк,
  • Бельгия – Ярослав Мельник,
  • Босния и Герцоговина — Владимир Бачинский,
  • Кипр – Сергей Нежинский,
  • Грузия – Михаил Бродович,
  • Япония – Юрий Лутовинов,
  • Южная Корея – Дмитрий Сеник,
  • Китай – Александр Нечитайло,
  • Малайзия – Геннадий Надоленко,
  • Узбекистан – Илья Квас,
  • Казахстан – Виктор Майко,
  • Молдова – Паун Роговей
  • Мексика – Сергей Погорельцев,
  • ОАЭ – Александр Балануца,
  • Ливан – Роман Горяйнов,
  • Алжир – Александр Воронин,
  • Кувейт – Максим Субх,
  • Оман – Ольга Селых,
  • Кения – Юрий Токарь,
  • Ангола – Андрей Касьянов,
  • Южно-Африканская Республика – Александр Щерба.

Большинство новых послов – кадровые дипломаты. В частности, Нариман Джелял будет послом в Турции, Алена Гетьманчук возглавит Миссию Украины в НАТО, а Андрей Мельник станет представителем Украины в ООН.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вместе с дипломатической командой утвердил новые кандидатуры на должность украинских послов.

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