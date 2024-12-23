СМИ узнали, кого Зеленский назначит послами в 30 странах мира

Указы на сайте президента еще не появлялись.

В ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский назначит около тридцати послов Украины в разных странах мира. Все назначения уже получили утверждение и согласование.

Об этом сообщили источники ZN.UA.

По имеющейся в распоряжении издания информации, назначения касаются послов Украины в странах Европы, Азии, Африки, Америки и других частях мира.

Ожидаются следующие назначения:

Австрия – Юрий Витренко,

Эстония – Василий Боечко,

Испания – Юлия Соколовская,

Финляндия – Михаил Выдойник,

Германия – Евгений Корнийчук, который долгое время был послом в Израиле,

Нидерланды – Андрей Костин, которого буквально недавно уволили с поста генерального прокурора Украины,

Норвегия – Олег Гавриш,

Канада – Андрей Плахотнюк,

Бельгия – Ярослав Мельник,

Босния и Герцоговина — Владимир Бачинский,

Кипр – Сергей Нежинский,

Грузия – Михаил Бродович,

Япония – Юрий Лутовинов,

Южная Корея – Дмитрий Сеник,

Китай – Александр Нечитайло,

Малайзия – Геннадий Надоленко,

Узбекистан – Илья Квас,

Казахстан – Виктор Майко,

Молдова – Паун Роговей

Мексика – Сергей Погорельцев,

ОАЭ – Александр Балануца,

Ливан – Роман Горяйнов,

Алжир – Александр Воронин,

Кувейт – Максим Субх,

Оман – Ольга Селых,

Кения – Юрий Токарь,

Ангола – Андрей Касьянов,

Южно-Африканская Республика – Александр Щерба.

Большинство новых послов – кадровые дипломаты. В частности, Нариман Джелял будет послом в Турции, Алена Гетьманчук возглавит Миссию Украины в НАТО, а Андрей Мельник станет представителем Украины в ООН.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вместе с дипломатической командой утвердил новые кандидатуры на должность украинских послов.

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