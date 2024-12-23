СМИ узнали, кого Зеленский назначит послами в 30 странах мира

Указы на сайте президента еще не появлялись.
В ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский назначит около тридцати послов Украины в разных странах мира. Все назначения уже получили утверждение и согласование.
Об этом сообщили источники ZN.UA.
По имеющейся в распоряжении издания информации, назначения касаются послов Украины в странах Европы, Азии, Африки, Америки и других частях мира.
Ожидаются следующие назначения:
- Австрия – Юрий Витренко,
- Эстония – Василий Боечко,
- Испания – Юлия Соколовская,
- Финляндия – Михаил Выдойник,
- Германия – Евгений Корнийчук, который долгое время был послом в Израиле,
- Нидерланды – Андрей Костин, которого буквально недавно уволили с поста генерального прокурора Украины,
- Норвегия – Олег Гавриш,
- Канада – Андрей Плахотнюк,
- Бельгия – Ярослав Мельник,
- Босния и Герцоговина — Владимир Бачинский,
- Кипр – Сергей Нежинский,
- Грузия – Михаил Бродович,
- Япония – Юрий Лутовинов,
- Южная Корея – Дмитрий Сеник,
- Китай – Александр Нечитайло,
- Малайзия – Геннадий Надоленко,
- Узбекистан – Илья Квас,
- Казахстан – Виктор Майко,
- Молдова – Паун Роговей
- Мексика – Сергей Погорельцев,
- ОАЭ – Александр Балануца,
- Ливан – Роман Горяйнов,
- Алжир – Александр Воронин,
- Кувейт – Максим Субх,
- Оман – Ольга Селых,
- Кения – Юрий Токарь,
- Ангола – Андрей Касьянов,
- Южно-Африканская Республика – Александр Щерба.
Большинство новых послов – кадровые дипломаты. В частности, Нариман Джелял будет послом в Турции, Алена Гетьманчук возглавит Миссию Украины в НАТО, а Андрей Мельник станет представителем Украины в ООН.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вместе с дипломатической командой утвердил новые кандидатуры на должность украинских послов.
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