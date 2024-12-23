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В Харькове медики "скорой" спасли мужчину, у которого произошла клиническая смерть

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В Харькове медики "скорой" спасли мужчину, у которого произошла клиническая смерть

Фото медиков, спасших мужчину. / Фото: КНП ХОС "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф"

Причиной критического состояния стала внезапная остановка кровообращения, вызванная острым отравлением.

В Харькове медики экстренной помощи спасли жизнь 35-летнему мужчине, у которого произошла клиническая смерть. Вызов поступил 21 декабря в 19.43.

Об этом сообщают в КНП ХОР "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф", передает "Думка".

Причиной критического состояния стала внезапная остановка кровообращения, вызванная острым отравлением.

Бригада скорой №802 в составе фельдшера Дмитрия Белозерова и водителя Вадима Панина оперативно провела реанимационные мероприятия и успешно вернула мужчину к жизни.

"Благодаря слаженным и профессиональным действиям наших коллег жизнь харьковчанина удалось спасти", — подчеркнули в Центре экстренной медицинской помощи.

Напомним, что украинская певица Lida Lee, настоящее имя которой Лидия Скорубская, пожаловалась на проблемы со здоровьем.

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