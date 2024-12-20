Постоянная усталость и сонливость: каких витаминов не хватает вашему организму

Одной из причин тревожных состояний может быть дефицит определенных витаминов и минералов.

Тревога – это распространенное явление, которое может влиять на качество жизни.

Сонливость и хроническая усталость могут быть вызваны различными факторами, такими как неправильное питание, отсутствие физической активности, стресс или недостаточный сон. Постоянная утомляемость часто возникает из-за нехватки витаминов, микроэлементов и других питательных веществ в организме.

Витамин B12

B12 играет немаловажную роль в функционировании нервной системы. Дефицит этого витамина может привести к повышенной тревожности, депрессии и усталости. Витамин B12 помогает в выработке серотонина – нейромедиатора, влияющего на настроение. Люди, не получающие достаточно этого витамина, могут испытывать тревогу и другие психические расстройства.

Продукты, богатые витамином B12: мясо (говядина, свинина, курица), рыба (лосось, тунец), молочные продукты (молоко, сыр, йогурт), яйца.

Магний

Магний является важным минералом, помогающим регулировать нервную систему и снижать уровень стресса. Дефицит магния может привести к повышенной тревожности, раздражительности и бессоннице.

Магний способствует активации рецепторов ГАМК (гамма-аминомасляной кислоты), которые оказывают успокаивающий эффект.

Продукты, богатые магнием: шпинат, семена тыквы, миндаль, авокадо, темный шоколад.

Витамин С или аскорбиновая кислота

Этот антиоксидант помогает укрепить иммунитет и повысить сопротивляемость организма. Он стимулирует выработку серотонина, регулирующего настроение, циклы сна, борется с депрессией и хронической усталостью.

В каких продуктах есть витамин С: в шиповнике, сладком перце, киви, брюссельской капусте.

Железо

Этот микроэлемент отвечает за транспортировку кислорода в крови, налаживает обмен веществ, предотвращает анемию. Его недостаток вызывает слабость, сонливость, бледность кожи и тусклость волос. Поддерживать уровень железа в норме можно добавляя в свой рацион морскую капусту, сушеные яблоки, чернослив, красное мясо, печень.

Калий

Калий является одним из основных электролитов, необходимых нашему организму. Он необходим для правильного функционирования сердца и кровообращения, улучшает работу головного мозга, участвует в сокращении мышц. К симптомам дефицита калия относится нервозность, быстрое переутомление, слабость, отечность ног, аритмия, головокружение.

Лучший способ получить достаточное количество этого вещества – добавить в рацион такие продукты, как сушеная курага и чернослив, чечевица, банан, брокколи.

Витамин D

Витамин D также играет немаловажную роль в поддержании психического здоровья. Дефицит этого витамина может привести к депрессии и тревожности. Витамин D помогает регулировать уровень серотонина, что влияет на настроение и общее самочувствие.

Кроме того, триггерами переутомления могут стать изменения атмосферного давления, магнитные бури, температурные перепады, солнечная активность.

Как стресс влияет на организм и возможно ли его вылечить – читайте в новости.

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