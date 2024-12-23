В Харькове жена "вагнеровца" загремела в тюрьму на 10 лет

Женщина не признала свою вину и уверяла, что ей не было известно о членстве мужа в ЧВК "Вагнер".

В Харькове суд признал местную жительницу виновной в незаконном распространении информации о местонахождении ВСУ. Эти данные женщина "сливала" своему гражданскому мужу, который на оккупированных территориях вступил в ряды ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на приговор суда от 17 декабря.

Фигурантка дела Екатерина Кушнарева с 24 февраля 2022 года постоянно контактировала со своим гражданским мужем Владимиром Клочко, морально его поддерживала и согласилась сообщать ему о пребывании в Харькове военнослужащих ВСУ.

Отмечается, что мужчина не позднее ноября 2017 года выехал на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. После начала полномасштабной войны Клочко на стороне врага участвовал в боях за Бахмут.

В общем, известно о трех случаях, когда Кушнарева передавала Клочко информацию. Однажды женщина написала о военном автомобиле вблизи остановки общественного транспорта, в другой раз – о военных близ ЖК, в помещениях общежитий. Харьковчанка также сообщила мужчине о местонахождении в городе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

На суде фигурантка не признала свою вину. Она утверждала, что только обсуждала ситуацию в Харькове, оценивая безопасность дальнейшего проживания.

Кушнарева рассказала, что познакомилась с Клочко в Харькове в 2009 году, они сразу начали проживать вместе. Позже у пары родился ребенок. В 2017 году мужчина уехал работать в Москву, куда его пригласила фирма. Через несколько дней он написал, что не вернется из-за обстоятельств, не позволяющих ему находиться на территории Украины. Клочко сказал, что работники СБУ вручили ему повестку в суд. Затем мужчина переехал в оккупированный Донецк и работал фрилансером.

В конце января 2022 года Клочко позвонил Кушнаревой и сказал, что, возможно, его заберут на учения, у него есть военный билет, по которому мужчина является военным медиком. В феврале 2022 года он выходил на связь с женщиной, чтобы поддерживать отношения с ребенком.

Обвиняемая утверждала в суде, что муж не предлагал ей предоставлять информацию о расположении военных и каждый разговор заканчивался конфликтом на тему выезда женщины в РФ вместе с родителями и ребенком. Якобы Клочко с 2014 года хотел, чтобы его родня уехала. Но Кушнарева не хотела уезжать из Харькова.

Женщина уверяла, что ей не было известно, что Клочко является членом ЧВК "Вагнер". Кушнарева заявляла, что якобы удивилась, услышав об этом, потому что муж ничего не говорил ей о нападении на Украину.

Фигурантка также рассказывала, что сообщила мужу о расположении военных вблизи ЖК, поскольку ранее читала, что в жилых домах могут храниться снаряды. Кушнарева утверждала, что не понимала, что ее гражданский муж может использовать эту информацию против Украины.

Женщину приговорили к 10 годам заключения. С июня 2023 года она находится под стражей. Что касается Клочко, то несколькими месяцами раньше его заочно приговорили за государственную измену к пожизненному заключению.

К слову, в Ивано-Франковской области и в Киеве правоохранители разоблачили лиц, которые по заказу российских спецслужб поджигали авто военных и объекты критической инфраструктуры.

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