Вера Брежнева показалась из двумя родными сестрами-двойняшками и поздравила их с важным праздником

Артистка впервые за длительное время поделилась снимком с родными людьми.

Певица Вера Брежнева порадовала поклонников семейным контентом.

Исполнительница в Instagram-stories опубликовала фото, на котором появилась с двумя родными младшими сестрами-двойняшками – Анастасией и Викторией. Кадр был сделан в теплое время года, ведь все они позировали в летних нарядах – юбках и топах. Правда, лиц разглядеть не удастся, ведь девушки предстали перед камерой со спины.

Как оказалось, Вера Брежнева показала сестер не просто так, а по важному случаю. 22 декабря Анастасия и Виктория праздновали день рождения. Сестрам артистки исполнилось 40 лет. В фотоблоге исполнительница поздравила родных людей с днем ​​рождения.

"С днем рождения, мои самые любимые двойняшки! Сестры!" – обратилась к сестрам исполнительница.

Вера Брежнева с сестрами / Фото: instagram.com/ververa

Отметим, Вера Брежнева выросла в многодетной семье. В частности, у артистки есть три родных сестры – Галина, Виктория и Анастасия.

Напомним, недавно младшая дочь Веры Брежневой праздновала день рождения. Артистка показала свежие фото 15-летней Сары и просто ошеломила ее взрослым видом.

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