В Україні створено підрозділ ЗСУ для захисту історичної спадщини: подробиці

Це є важливим кроком для впровадження положень Гаазької конвенції, яка передбачає захист культурних цінностей під час збройних конфліктів.

Збройні Сили України створили спеціалізований підрозділ для захисту культурної спадщини. Це є важливим кроком для впровадження положень статті 7 Гаазької конвенції, яка передбачає захист культурних цінностей під час збройних конфліктів.

Про це повідомила пресслужба Генштабу.

Рішення про створення підрозділу було ухвалене Головнокомандувачем Збройних Сил України та затверджене спільною директивою Міністерства оборони та Головнокомандувача ЗСУ після широких консультацій з міжнародними партнерами, Міністерством культури та стратегічних комунікацій України, а також громадськістю.

Новий підрозділ функціонуватиме в рамках цивільно-військового співробітництва ЗСУ. До його складу увійдуть військовослужбовці з освітою та досвідом у сферах культури, археології, історії та музейної справи. Основним завданням є координація дій для захисту, збереження та запобігання знищенню об’єктів культурної спадщини, які можуть бути під загрозою через бойові дії.

Ця ініціатива є черговим підтвердженням того, що Україна не лише дотримується норм міжнародного права, а й активно реалізує механізми захисту культурних цінностей в умовах збройного конфлікту.

Нагадаємо, костел Святого Миколая, що постраждав 20 грудня внаслідок російського ракетного удару по Києву, планують відновлювати за автентичними кресленнями.

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