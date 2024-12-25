Астрологічний прогноз на 25 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли особливо успішними обіцяють бути фінансові справи, тому важливо не прогаяти сприятливий момент.

Символ дня: ведмідь.

Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір: зелений.

Щасливі камені дня: бірюза, чорна яшма.

За яку частину тіла відповідає: зона пахв.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть бути тривалими та небезпечними серйозними ускладненнями, тому необхідно одразу ж звернутися до лікаря – самолікування неприпустимо.

Харчування дня: їсти можна майже все, але — урізавши порції вдвічі.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Магія та містика дня: можна звертатися за допомогою до язичницьких та античних богів.

Сни дня: сни нинішньої ночі розажуть, як людина поводиться з талантами, якими нагородила її природа: використовує їх на повну силу або взагалі не використовує.

Табу дня: небажано вирушати в подорожі, особливо пов'язані з водою.

Цитата дня: «Правильне завдання життя – це мистецтво» (Фрідріх Ніцше).

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