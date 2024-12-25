Астрологический прогноз на 25 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда особенно успешными обещают быть финансовые дела, поэтому важно не упустить благоприятный момент.

Символ дня: Медведь.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: зеленый.

Счастливые камни дня: бирюза, черная яшма.

За какую часть тела отвечает: область подмышек.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут быть продолжительными и чреватыми серьезными осложнениями, поэтому необходимо сразу же обратиться к врачу – самолечение недопустимо.

Питание дня: есть можно почти все, но – урезав порции в два раза.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Магия и мистика дня: можно обращаться за помощью к языческим и античным богам.

Сны дня: сны нынешней ночи, как человек обращается с талантами, которыми наградила его природе: использует их в полную силу или не использует вообще.

Табу дня: нежелательно отправляться в путешествия, особенно – связанные с водой.

Цитата дня: "Правильная задача жизни – это искусство" (Фридрих Ницше).

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