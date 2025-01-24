Експерти пояснили, чи можна глушити двигун після поїздки

Багато водіїв допускають помилку, вимикаючи двигун одразу після зупинки автомобіля. Це може призвести до серйозних несправностей, особливо в турбованих двигунах.

Про це повідомило видання Sante Plus.

Виробники запевняють, що сучасні турбодвигуни мають захист від перегріву. Під час подорожі двигун нагрівається, і якщо ви одразу вимкнете його, система охолодження не встигне забезпечити належний теплообмін. Це особливо стосується двигунів з турбіною, де повітря циркулює під тиском у камері згоряння.

Вимикання двигуна без попереднього охолодження може пошкодити турбіну та інші елементи системи, що призведе до великих витрат на ремонт або заміну деталей. Тому важливо дати двигуну охолонути перед його вимиканням.

Коли можна заглушити двигун

Після того, як ви припаркували автомобіль, не поспішайте вимикати двигун. Дайте йому попрацювати на холостому ходу протягом 1-2 хвилин, щоб він встиг трохи охолонути. За цей час можна забрати речі з авто або навести порядок у салоні.

Щоб зупинити двигун правильно, увімкніть нейтральну передачу, дайте йому попрацювати ще кілька секунд, і лише потім вимикайте запалення.

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