Эксперты объяснили, можно ли глушить двигатель после поездки

Многие водители допускают ошибку, выключая двигатель сразу после остановки автомобиля. Это может привести к серьезным неисправностям, особенно в турбированных двигателях.

Об этом сообщило издание Sante Plus.

Производители уверяют, что современные турбодвигатели имеют защиту от перегрева. Во время путешествия двигатель нагревается, и если вы сразу выключите его, система охлаждения не успеет обеспечить надлежащий теплообмен. Это особенно касается двигателей с турбиной, где воздух циркулирует под давлением в камере сгорания.

Выключение двигателя без предварительного охлаждения может повредить турбину и другие элементы системы, что приведет к большим затратам на ремонт или замену деталей. Поэтому важно дать двигателю остыть перед его выключением.

Когда можно заглушить двигатель

После того, как вы припарковали автомобиль, не спешите выключать двигатель. Дайте ему поработать на холостом ходу в течение 1-2 минут, чтобы он успел немного остыть. За это время можно забрать вещи из авто или навести порядок в салоне.

Чтобы остановить двигатель правильно, включите нейтральную передачу, дайте ему поработать еще несколько секунд, и только потом выключайте зажигание.

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