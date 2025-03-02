Лавров назвал Зеленского "нацистом и предателем еврейского народа"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал истерический выпад в сторону украинского лидера Владимира Зеленского. Политик страны-агрессора назвал президента Украины "нацистом".

Об этом сообщают российские пропагандисты.

Министр иностранных дел страны-агрессора в очередной раз набросился на украинского президента. Он в интервью российским пропагандистам назвал Владимира Зеленского "чистым нацистом" и "изменником еврейского народа".

Ранее помощник государственного секретаря США (1989-1993 гг.) Джон Болтон поделился своими впечатлениями о Лаврове. Он отметил, что российский министр имеет те же взгляды, что и диктатор Путин.

"Так вот, для меня делали брифинги по Лаврову, и в самой интересной части брифинга говорилось: мы считаем, что Лавров - не коммунист. Мы считаем, что он - царист. Таким он и был. И Путин такой. И это все, что вам нужно знать", - вспомнил Болтон.

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