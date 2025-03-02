Війна в Україні: Туреччина готова виступити посередником у мирних переговорах - Reuters

Туреччина пропонує свою роль у пошуку мирного вирішення конфлікту між Україною та Росією через дипломатичні зусилля.

На важливій зустрічі європейських лідерів у Лондоні, що відбудеться 2 березня, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан підтвердить пропозицію Анкари провести мирні переговори між Україною та Росією.

За інформацією, отриманою агентством Reuters, Туреччина готова активно сприяти пошуку "справедливого і міцного миру" в регіоні.

Це питання набирає особливого значення, оскільки внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ситуація в Європі стала дуже напруженою, і мирні ініціативи набувають все більшої актуальності.

Анкара вже виступала посередником у першому раунді переговорів між Україною та Росією ще в середині 2022 року. Тоді саме Туреччина організувала зустріч у Стамбулі, що стала першим великим кроком до діалогу між двома сторонами після початку вторгнення. Крім того, Туреччина зіграла важливу роль у підписанні угоди про експорт українського зерна, що дозволило значно полегшити продовольчу кризу в світі.

На зустрічі в Лондоні Хакан Фідан підтвердить, що Туреччина готова продовжити бути важливим посередником у мирних переговорах, підтримуючи принципи суверенітету та територіальної цілісності України. Окрім цього, він підкреслить, що Туреччина зацікавлена в забезпеченні стабільності і безпеки в регіоні, адже від цього залежить не лише мир у Європі, але й економічне процвітання. Важливо, що Туреччина знаходить баланс між підтримкою України і збереженням добрих відносин з Росією, що дозволяє їй залишатися ключовим гравцем у процесі пошуку мирного рішення.

Нагадаємо, Зеленський висловив свою думку стосовно візиту до Білого Дому, який відбувся 28 лютого.

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