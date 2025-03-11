День ангела 11 березня: кого та як вітати з іменинами

11 березня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 11 березня

11 березня 2025 року привітайте з іменинами Василя, Георгія, Івана, Юхима.

Василь — давньогрецьке походження, означає "цар". В дитинстві врівноважений, добрий. В дорослому віці має гарно розвинену інтуїцію, стає надійним, серйозним.

Георгій — давньогрецьке ім'я, перекладається як "землероб". В дитинстві мрійливий, часто живе у вигаданому світі. В дорослому віці стає романтичним, мудрим.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як "милість Божа". В дитинстві добродушний, товариський. В дорослому віці стає працелюбним, неквапливим.

Юхим — візантійське походження, означає "священний". В дитинстві талановитий, працьовитий. В дорослому віці стає сентиментальним, часто ніжним.

День ангела 11 березня — душевні привітання в прозі

День ангела 11 березня — душевні привітання в прозі / Фото: pixabay.com

Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від негараздів, спрямовує на правильний шлях і дарує душевний спокій. Бажаю світла в серці, добробуту, гармонії та здійснення всіх мрій!

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З Днем Ангела! Нехай цей день наповниться теплом і радістю, а твій ангел-охоронець завжди веде тебе дорогою щастя. Бажаю здоров'я, удачі, любові та безмежного світла в душі. Нехай всі двері відкриваються перед тобою, а доля дарує найкраще!

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Сьогодні твій особливий день — День Ангела! Нехай він наповнить твоє життя благословенням, добрими подіями та приємними сюрпризами. Нехай твій охоронець буде сильним і вірним, захищаючи тебе від усього лихого. Миру, любові та гармонії в кожному дні!

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Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди підтримує тебе, вселяє віру в найкраще й допомагає здійснювати мрії. Нехай життя буде наповнене світлом, добротою та гармонією, а щастя супроводжує кожен твій крок!

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З Днем Ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди був поруч, надихав, оберігав і допомагав знаходити правильні рішення. Нехай у житті буде більше радості, тепла й світлих моментів. Міцного здоров’я, гармонії та безмежного щастя!

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