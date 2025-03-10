Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 11 березня?

День, основою якого є співчуття та милосердя, наслідком яких має стати благодійність: будь-яке добро, зроблене сьогодні, обов'язково повернеться сторицею – бумеранг добра не змусить довго чекати. Втім, торкнеться це і поганих вчинків, тож варто остерігатися і не робити того, про що доведеться пошкодувати. Не тільки можна, а й потрібно робити близьким людям подарунки – без приводу, просто так – через гарне ставлення. На будь-які події цього часу необхідно реагувати з філософським спокоєм: по-перше, що має статися, те станеться, а по-друге, все в нашому житті робиться на краще.

Рак

Раки можуть досягти будь-якої мети, до якої б життєвої сфери – професійної, побутової чи особистої – вона не належала. Але для цього їм необхідно буде йти тільки вперед, що не так легко для представників цього знака, які за будь-якої – першої ж нагоди – можливості, починають задкувати назад, здаючи всі – найчастіше завойовані – позиції. Сьогодні потрібно стояти на своєму будь-що-будь, тоді в результаті буде чим похвалитися.

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