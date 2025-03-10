Какому знаку Зодиака повезет 11 марта

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 11 марта?

День, основой которого является сострадание и милосердие, следствием которых должна стать благотворительность: любое добро, сделанное сегодня, обязательно вернется сторицей – бумеранг добра не заставит себе долго ждать. Впрочем, коснется это и плохих поступков, так что стоит поостеречься и не делать того, о чем придется пожалеть. Н только можно, но и нужно делать близким людям подарки – без повода, просто так – по причине хорошего отношения. На любые события этого времени необходимо реагировать с философским спокойствием: во-первых, чем быть, того не миновать, а во-вторых все в нашей жизни делает лучшему.

Рак

Раки могут достичь любой цели, к какой бы жизненной сфере – профессинальной, бытовой или личной – она ни относилась. Но для этого им необходимо будет идти только вперед, что не так легко для представителей данного знака, которые при любой – первой же представившейся – возможности, начинают пятиться назад, сдавая все – зачастую с трудом завоеванные – позиции. Сегодня нужно стоять на своем, во что бы то ни стало, тогда в результате будет чем похвастаться.

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