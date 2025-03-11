У синьому жакеті та спідниці-плісе: королева Камілла з'явилася з чоловіком на новому прийомі

Король Чарльз та королева Камілла відвідали щорічний прийом на честь Дня Співдружності у Мальборо-гаус у Лондоні.

Захід відбувся увечері, 10 березня, після служби на честь Дня Співдружності, що відбулася у Вестмінстерському абатстві в Лондоні цього ж дня.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Монарха та його дружину вітали в Мальборо-гаусі на прийомі, де Чарльз з'явився в тому ж образі, що й на службі, а Камілла переодяглася у синій короткий жакет та спідницю-плісе, а в руках тримала маленький чорний клатч. Її Величність зробила елегантне укладання та макіяж, а на її грудях виблискувала брошка з великим сапфіром. Прикраса Камілли дуже схожа на ту брошку, яку носила кожна королева Британії, але це не вона.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на самій службі королева Камілла з'явилася у рожевій сукні-пальті з вовняного крепу від Fiona Clar, яку раніше носила під час візиту до Франції.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Ми також розповідали, як король Чарльз нещодавно придбав новий маєток заради безпеки своєї дружини-королеви.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

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