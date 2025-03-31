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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Как выбрать вкусный кофе в зернах — полезные советы

Каждый сорт кофе имеет свои неповторимые особенности.

Автор публикации
Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Аромат вкусного кофе может взбодрить утром и придать энергии в течение дня.

Аромат вкусного кофе может взбодрить утром и придать энергии в течение дня. / © Pixabay

Кофе – один из самых популярных напитков во всем мире. Ее готовят в кофемашинах, заваривают в турке, заливают кипятком растворимый вариант, смешивают с разными добавками или же покупают в ближайшем кафе.

Как выбрать качественный кофе — читайте ниже.

Два основных сорта кофе — это арабика и робуста. Арабика (Coffea arabica) считается лучшим сортом кофе из-за своего сложного и богатого вкусового профиля. Она обладает нежным, сладким вкусом с нотками фруктов, орехов и шоколада. Арабика растет на больших высотах, что делает ее более деликатной, но в то же время насыщенной по вкусу.

Признаки качества натурального кофе в зернах

  • Большие зерна одинакового размера

  • Насыщенный аромат без запаха кислинки или горечи

  • Маслянистые следы на пальцах после трения о зерно

  • Кусочки пленки в бороздке зерна

  • Отсутствие коричневых следов на бумаге, где лежал кофе

Ранtt мы писали, почему кофе вызывает сонливость. Больше об этом читайте в новости.

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