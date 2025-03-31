Аромат вкусного кофе может взбодрить утром и придать энергии в течение дня. / © Pixabay

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Кофе – один из самых популярных напитков во всем мире. Ее готовят в кофемашинах, заваривают в турке, заливают кипятком растворимый вариант, смешивают с разными добавками или же покупают в ближайшем кафе.

Как выбрать качественный кофе — читайте ниже.

Два основных сорта кофе — это арабика и робуста. Арабика (Coffea arabica) считается лучшим сортом кофе из-за своего сложного и богатого вкусового профиля. Она обладает нежным, сладким вкусом с нотками фруктов, орехов и шоколада. Арабика растет на больших высотах, что делает ее более деликатной, но в то же время насыщенной по вкусу.

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Признаки качества натурального кофе в зернах

Большие зерна одинакового размера

Насыщенный аромат без запаха кислинки или горечи

Маслянистые следы на пальцах после трения о зерно

Кусочки пленки в бороздке зерна

Отсутствие коричневых следов на бумаге, где лежал кофе

Ранtt мы писали, почему кофе вызывает сонливость. Больше об этом читайте в новости.