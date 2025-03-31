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Как выбрать вкусный кофе в зернах — полезные советы
Каждый сорт кофе имеет свои неповторимые особенности.
Кофе – один из самых популярных напитков во всем мире. Ее готовят в кофемашинах, заваривают в турке, заливают кипятком растворимый вариант, смешивают с разными добавками или же покупают в ближайшем кафе.
Как выбрать качественный кофе — читайте ниже.
Два основных сорта кофе — это арабика и робуста. Арабика (Coffea arabica) считается лучшим сортом кофе из-за своего сложного и богатого вкусового профиля. Она обладает нежным, сладким вкусом с нотками фруктов, орехов и шоколада. Арабика растет на больших высотах, что делает ее более деликатной, но в то же время насыщенной по вкусу.
Признаки качества натурального кофе в зернах
Большие зерна одинакового размера
Насыщенный аромат без запаха кислинки или горечи
Маслянистые следы на пальцах после трения о зерно
Кусочки пленки в бороздке зерна
Отсутствие коричневых следов на бумаге, где лежал кофе
Ранtt мы писали, почему кофе вызывает сонливость. Больше об этом читайте в новости.