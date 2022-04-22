Як святкувати Великдень 2022 в Україні під час війни

Як святкувати Великдень 2022 в Україні під час війни

Вже третій рік поспіль християни східного та західного обрядів не можуть повноцінно освятити пасхальні кошики у церквах. Попередні роки через обмеження пов'язані з ковідом, цього року через війну. Чи варто йти до церкви цього року, як відбуватимуться богослужіння, якою погода буде на Великдень у матеріалі ТСН.ua

Чи варто на Великдень 2022 йти до церкви

Як повідомляє Центр протидій дезінформації при РНБО України Росія може вдатися до провокацій на Великдень. Зокрема, це стосується таких областей як Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська та Харківська. Тут особлива висока ймовірність диверсій ворога.

Насамперед потрібно орієнтуватися на ситуацію в конкретному регіоні. Передусім потрібно відмовитися від нічних богослужінь, дотримуватися комендантської години та правил безпеки.

Комендантська година на Великдень 2022 в Україні

Звертаємо увагу, що в наведеному графіку комендантської години по містах України можуть відбутися оперативні зміни. Стежте за оновленням інформації, які може відбутися напередодні Великодня. На сьогодні комендантська година в містах України триває так:

Київ з 22:00 до 05:00

Львів з 23:00 до 06:00

Тернопіль з 23:00 до 05:00

Одеса з 22:00 до 06:00

Харків з 20:00 до 06:00

Дніпро з 22:00 до 05:00 (у ніч проти Великодня скасовано)

Запоріжжя з 21:00 до 05: 00 (22, 23 і 24 квітня скоротили з 19:00 до 05: 00)

Вінниця з 22:00 до 06:00

Житомир з 22:00 до 05:00

Полтава з 21:00 до 05:00

Хмельницький з 23:00 до 05:00

Кропивницький з 21:00 до 06:00

Івано-Франківськ з 23:00 до 06:00

Чернігів з 21:00 до 05:00

Миколаїв з 21:00 до 06:00

Рівне з 22:00 до 06:00

Луцьк з 23:00 до 06:00

Чернівці з 23:00 до 05:00

Суми з 21:00 до 05:00

Коли в церквах відбудуться богослужіння та можна посвятити паски.

Звичайних нічних богослужінь у храмах не буде. У більшості храмах по Україні богослужіння відбудуться до початку комендантської години та вранці після її закінчення. Коли саме відбудеться служба, вирішується на місці. Загального розпорядження немає. Церква закликає вірян обмежитися богослужіннями вдень, оскільки всі храми буде відчинено лише до настання комендантської години

На цей час (ситуація може змінитися) у Рівненській та Волинській областях, у Дніпрі дозволили провести нічні богослужіння, але комендантську годину не скасували. Жителів області попросили обмежити відвідування церков і храмів, у всіх, хто перебуватиме поза храмами та не поруч з ними – перевірятимуть документи.

Посвятити паски можна у суботу ввечері до початку комендантської години або священники можуть посвятити їх біля воріт будинків. Очільник Української православної церкви митрополит Епіфаній розповів, що в умовах війни люди можуть святити паски онлайн і потім прийти до храму на богослужіння.

Як їздитиме транспорт

На Великдень робота громадського транспорту почнеться після закінчення комендантської години. Напередодні, в суботу, транспорт працюватиме до 23:00.

Де можна подивитись святкові богослужіння на Великдень 2022

Міністерство культури та інформаційної політики України повідомляє, що трансляції святкових богослужінь відбудуться на каналах єдиних новин #UAразом та на каналі UA:КУЛЬТУРА.

трансляція святкових богослужінь на Великдень 2022

Онлайн-трансляцію богослужінь також можна буде подивитися:

в ефірі Національного телемарафону єдиних новин #UAразом на платформі YouTube;

в онлайн-трансляції каналу UA:КУЛЬТУРА;

на сторінці Предстоятеля ПЦУ Блаженнішого Митрополита Епіфанія у Facebook, на сторінці ПЦУ у Facebook, на сторінці ПЦУ на платформі YouTube;

Богослужіння Української Греко-Католицької Церкви з Патріаршого собору Воскресіння Христового в Києві транслюватимуть в ефірі Національного всеукраїнського телемарафону на телебаченні та YouTube каналі UA: Культура.

Яка буде погода на Великдень 2022

За прогнозами синоптиків дощі прогнозуються в багатьох областях України - в північних, центральних і східних областях. Дощити буде в Миколаєві, Львові, Івано-Франківську та Ужгороді. Вдень у більшості регіонів повинно потепліти до 18 градусів. У Києві на Великдень прогнозується потепління, вдень 24 квітня до 17 градусів тепла та невеликий дощ.

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