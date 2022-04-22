Ф'юрі - Вайт: де дивитися і ставки букмекерів на чемпіонський бій

Ф'юрі - Вайт: де дивитися і ставки букмекерів на чемпіонський бій

"Циганський король" проведе, ймовірно, останній поєдинок у своїй кар'єрі.

У ніч проти неділі, 24 квітня, володар титулу WBC в надважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі проведе поєдинок зі своїм співвітчизником Ділліаном Вайтом.

Чемпіонський бій відбудеться на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме пояс WBC, який належить "Циганському королю".

Орієнтовний час початку головної битви вечора боксу у столиці Великої Британії - о 00:30 за київським часом.

Де дивитися бій Ф'юрі - Вайт

На території України поєдинок можна буде подивитися в ексклюзивній трансляції відеосервісу Megogo. Показ відбудеться на стримінговому каналі "Megogo Гонг".

Прогнози букмекерів на бій Ф'юрі - Вайт

Абсолютним фаворитом битви букмекери називають "Циганського короля". На перемогу Ф'юрі пропонують поставити з коефіцієнтом 1,23. Тріумф Вайта стане великою сенсацією - 4,50. Нічия, як найменш вірогідний результат у боксі, оцінена коефіцієнтом 29,0.

На перемогу чемпіона нокаутом приймають ставки з коефіцієнтом 1,80. Достроковий успіх "Викрадача трупів" - 5,50. Коефіцієнт на те, що Тайсон виграє за очками, становить 3,50. На те, що суддівським рішенням переможе Ділліан, коефіцієнт дорівнює 21,0.

Нагадаємо, напередодні Ф'юрі та Вайт влаштували "гарячу" дуель поглядів перед чемпіонським боєм. Він може стати останнім для "Циганського короля", який анонсував завершення кар'єри після битви з Вайтом.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 31 перемога (22 - нокаутом) і одна нічия. В останньому бою, який відбувся у жовтні минулого року, він захистив титул WBC, нокаутувавши американця Деонтея Вайлдера в 11-му раунді.

На рахунку 34-річного Вайта 30 поєдинків: 28 перемог (19 - нокаутом) і дві поразки. В останньому бою у березні 2021 року він нокаутував у реванші росіянина Олександра Повєткіна.

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