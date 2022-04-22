У Кремлі почалася нова фаза репресій серед військового керівництва: "голови полетіли" у командирів армії РФ та флоту

Після провалу російських окупаційних підрозділів на суходолі та знищення флагмана Чорноморського флоту РФ "Москва" Кремль продовжує зачистку вищого керівництва російської армії та флоту.
За даними воєнної розвідки України, усунуто з посади та заарештовано командувача Чорноморського флоту адмірала І. Осіпова. Також слідчі дії проводяться відносно начальника штабу – першого заступника командувача ЧФ віцеадмірала С. Пінчука.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький у п'ятницю, 22 квітня.
"У зв’язку з незадовільною підготовкою до ведення бойових дій та великими втратами особового складу, озброєння та військової техніки усунуто з посади командувачів 6 армії генерал-лейтенанта В. Єршова, 1 танкової армії західного військового округу генерал-лейтенанта С. Киселя та одного із заступників командувача. Також усунуто з посади командувача 22 АК південного військового округу генерал-майора А. Марзоєва", - сказав він.
Скібіцький додає, що репресії Путіна торкнулися також тилових підрозділів та підрозділів забезпечення. Через незадовільну організацію матеріально-технічного забезпечення угруповання військ східного військового округу усунуто з посади командира 103 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення полковника М. Пономарьова.
За словами представника ГУР МО, репресії Кремля лише набирають обертів, зачистка неблагонадійних серед командування армії РФ та спецслужб буде і надалі.
Нагадаємо, військовий експерт розповів, скільки часу Росія ракетами обстрілюватиме Україну.
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