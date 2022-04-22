У Києві у Великодню ніч скоротять комендантську годину

Комендантська година для киян у Великодню ніч триватиме з 23:00 до 5:00. Богослужіння у храмах вночі відбуватимуться в онлайн-трансляції.

В Києві та Київській області комендантська година в ніч з 23 на 24 квітня діятиме з 23 години до 5 години.

Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко.

"Задля безпеки громадян і запобігання можливим провокаціям у ніч на Великдень, тобто із суботи, 23 квітня, на неділю, 24 квітня, комендантська година в Києві та області діятиме з 23:00 (суботи) до 5:00 (неділі). Богослужіння у храмах вночі відбуватимуться в онлайн-трансляції", - зазначив він.

Київський міський голова закликав громадян дотримуватися правил комендантської години та святкувати Великдень безпечно.

Раніше СБУ попередила українців: російська пропаганда поширила вже не одну заяву про можливі насильницькі дії щодо вірян у період великодніх свят і церковних богослужінь в Україні.

СБУ застерігає про можливі провокації Росії у Великдень і радить утриматися від скупчень у храмах

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