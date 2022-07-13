Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Москві сформували полк, який набирає найманців на війну з Україною

Дата публікації
Перегляди
897
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Москві сформували полк, який набирає найманців на війну з Україною

Фото: Associated Press

ЗСУ завдають армії РФ неабияк втрат, у зв'язку з чим вже навіть у Москві змушені організовувати мобілізацію. Там вже сформували спеціальний військовий підрозділ, аби набирати туди найманців для війни проти України.

Нове формування отримало назву "собянінський полк".

Про це повідомляє "Meduza"

Набір до "собянінського полку" розпочався 1 липня. Записатися можуть чоловіки віком до 60 років. Наразі туди здебільшого  записуються не москвичі, а жителі інших регіонів. 

За даними видання, підрозділ частково фінансується з бюджету Москви. Чоловікам, які виявлять бажання воювати проти України, обіцяють платити понад 200 тисяч рублів на місяць.

Протягом місяця найманці будуть проходити підготовку на полігоні Муліно в Нижегородській області, після чого їх відправлять до Україну.

Одним з вербувальників до "собянінского полку" є Роман Володимирович Висоцький (позивний "Болгарин"). Він називає себе "командиром батальйону" в "собянінскому полку".

Нагадаємо, українські військові "відмінусували" 30 росіян, гаубицю та "Ураган".

Читайте також:

Буряти хочуть війни: ворожі війська збільшуються через жагу помсти народу

Буряти хочуть війни: ворожі війська збільшуються через жагу помсти народу
Наступна публікація