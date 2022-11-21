В Польше будут звучать сирены: когда и в каких городах

Сирены будут звучать в Польше уже завтра.

В Польше планируют опробовать системы оповещения населения об опасности, поэтому в некоторых городах будут раздаваться сирены.

Об этом сообщают СМИ Польши со ссылкой на пресс-службу Силезского воеводства.

Отмечается, что на всей территории Силезского воеводства будут проводить обучение эффективности сирен оповещения с 9:00 до 13:00 во вторник, 22 ноября.

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"22 ноября 2022 года с 9.00 до 13.00 состоится воеводская проверка работоспособности сирен оповещения, которые используются в системе оповещения и оповещения населения.

Процедуру в отдельных уездах и городах запустят соответствующие подразделения после получения уведомления от Воеводского центра управления кризисными ситуациями.

"Цель обучения – проверить работу сирены в условиях, максимально приближенных к реальным", — пишут местные СМИ.

Центром и крупнейшим городом Силезского воеводства является Катовицы. Также к нему относятся такие города: Ченстохова, Сосновец, Гливицы, Битом, Хожув, Цешин, Тарновские Гуры и т.д.

Напомним, глава Бюро национальной безопасности Яцек Севера предупреждал, что после падения ракеты в Пшевудове жители приграничных с Украиной районов Польши могут получать предупреждения о российских атаках на Украину.

Кроме того, уже несколько недель польские правоохранители проверяют бомбоубежища и работают над созданием специального приложения, где при необходимости можно будет найти ближайшее безопасное место. Местные власти убеждают, что речь идет о сценариях, которые не должны состояться, но к которым нужно быть готовыми.

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