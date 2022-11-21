У Херсоні знову пролунали потужні вибухи

У Херсоні, який нещодавно звільнили від окупантів українські військові, лунають вибухи. Є влучення у цивільну інфраструктуру.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав перший заступник голови облради Юрій Соболевський.

“У нас знову прильоти в Херсоні, знову по цивільній інфраструктурі. Є поранені цивільні, медична допомога надається”, - наголосив Юрій Соболевський.

Що відомо про визволення Херсона

Українські військові зайшли в місто 11 листопада. В той час окупанти перебралися вже на інший берег Дніпра. Такий наказ їм надав міноборони РФ Шойгу.

Місцеві мешканці зі сльозами на очах зустрічали українських захистників. Вже за декілька днів в місто прибув президент України Володимир Зеленський. Там місцеві люди на зустрічи з ним заспівали гімн нашої держави.

Водночас рятувалиники та піротехніки продовжують проводити розмінування території, яку залишили окупанти.

Читайте також: