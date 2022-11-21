У Херсоні знову пролунали потужні вибухи

У Херсоні вдень 21 листопада пролунали вибухи. Є руйнування цивільної інфраструктури.
У Херсоні, який нещодавно звільнили від окупантів українські військові, лунають вибухи. Є влучення у цивільну інфраструктуру.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав перший заступник голови облради Юрій Соболевський.
“У нас знову прильоти в Херсоні, знову по цивільній інфраструктурі. Є поранені цивільні, медична допомога надається”, - наголосив Юрій Соболевський.
Що відомо про визволення Херсона
Українські військові зайшли в місто 11 листопада. В той час окупанти перебралися вже на інший берег Дніпра. Такий наказ їм надав міноборони РФ Шойгу.
Місцеві мешканці зі сльозами на очах зустрічали українських захистників. Вже за декілька днів в місто прибув президент України Володимир Зеленський. Там місцеві люди на зустрічи з ним заспівали гімн нашої держави.
Водночас рятувалиники та піротехніки продовжують проводити розмінування території, яку залишили окупанти.
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