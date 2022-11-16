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ДСНС показала "приємну роботу" в деокупованому Херсоні (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
877
Час на прочитання
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ДСНС показала "приємну роботу" в деокупованому Херсоні (фото)

Фото: ДСНС

У Херсоні прибирають усе, що лишили після себе російські окупанти.

Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій України показали, як за допомогою спецтехніки зривають плакати російських окупантів з білбордів у звільненому Херсоні.

"Приємна робота! Україна тут назавжди", - підписали фото на сторінці ДСНС у Facebook.

Рятувальники зазначили, що "душевно і по-домашньому" в українському Херсоні для росіян вже не буде

© ДСНС
Фото: ДСНС

Нагадаємо, українська армія звільнила Херсон від російських окупантів 11 листопада 2022 року. Вже 14 листопада місто відвідав президент України Володимир Зеленський. Він взяв участь в урочистій церемонії підняття прапора.

Сьогодні, 16 листопада, стало відомо, що в Херсоні змінили тривалість комендантської години. Тепер вона розпочинається на кілька годин пізніше.

© ДСНС
Фото: ДСНС
© ДСНС
Фото: ДСНС
© ДСНС
Фото: ДСНС

Після ейфорії реалії життя що розповідають херсонці про ситуацію в місті

Після ейфорії реалії життя що розповідають херсонці про ситуацію в місті

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Дата публікації
Перегляди
877
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