ДСНС показала "приємну роботу" в деокупованому Херсоні (фото)

У Херсоні прибирають усе, що лишили після себе російські окупанти.
Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій України показали, як за допомогою спецтехніки зривають плакати російських окупантів з білбордів у звільненому Херсоні.
"Приємна робота! Україна тут назавжди", - підписали фото на сторінці ДСНС у Facebook.
Рятувальники зазначили, що "душевно і по-домашньому" в українському Херсоні для росіян вже не буде.
Нагадаємо, українська армія звільнила Херсон від російських окупантів 11 листопада 2022 року. Вже 14 листопада місто відвідав президент України Володимир Зеленський. Він взяв участь в урочистій церемонії підняття прапора.
Сьогодні, 16 листопада, стало відомо, що в Херсоні змінили тривалість комендантської години. Тепер вона розпочинається на кілька годин пізніше.
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