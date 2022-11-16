У Херсоні змінили комендантську годину

Тепер в Херсонській міській територіальній громаді комендантська година діятиме від 19:00 до 06:30 год.

Від сьогодні, 16 листопада, у звільненому від російських окупантів Херсоні змінили тривалість комендантської години.

Про це повідомили в Херсонській міській раді.

Тепер комендантська година розпочинатиметься на дві години пізніше.

"На території Херсонської міської територіальної громади діятиме комендантська година - від 16 листопада 2022 року до окремого наказу діятиме комендантська година від 19:00 до 06:30 години. У цей час жителям громади заборонено перебувати на вулицях та інших громадських місцях", - йдеться у повідомленні.

Відповідний наказ видав начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова.

"Змінено комендантську годину з метою проведення стабілізаційних заходів на деокупованій території населених пунктів Херсонської міської територіальної громади, зокрема розмінування даної території та вжиття заходів щодо безпеки цивільного населення громади", - йдеться у повідомленні.

Звільнення Херсона

11 листопада ЗСУ звільнили Херсон - єдиний обласний центр, який Росії вдалося захопити після 24 лютого.

14 листопада у деокуповане від російських військ місто прибув президент Володимир Зеленський. Глава держави взяв участь у церемонії підняття прапора України.

Український президент назвав визвольну операцію ЗСУ в Херсоні переламним моментом у війні, яку РФ розпочала проти України 24 лютого.

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