Відключення світла 16 листопада будуть по всій Україні: графік

У всіх областях України в середу, 16 листопада, застосовуються планові стабілізаційні та аварійні відключення світла. Українців закликали підготуватися до збільшення тривалості обмеження електропостачання.

В "Укренерго" рекомендують зробити необхідний запас води, зарядити електронні пристрої та павербанки.

"Обмеження споживання – це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енерегооб’єктах", - пояснили в енергетичній компанії.

Графіки відключення світла в Україні:

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Нагадаємо, вчора, 16 листопада, Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Було випущено майже 100 ракет. Атака стала наймасованішою від початку повномасштабного вторгнення - 24 лютого. У результаті постраждали критична інфраструктура та житлові будинки. Найскладніша ситуація з електропостачання наразі спостерігається на заході Україні, а також у центральних і північно-східних регіонах.

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