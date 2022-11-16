Відключення світла 16 листопада будуть по всій Україні: графік

Українців закликають підготуватися до тривалої відсутності світла.
У всіх областях України в середу, 16 листопада, застосовуються планові стабілізаційні та аварійні відключення світла. Українців закликали підготуватися до збільшення тривалості обмеження електропостачання.
В "Укренерго" рекомендують зробити необхідний запас води, зарядити електронні пристрої та павербанки.
"Обмеження споживання – це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енерегооб’єктах", - пояснили в енергетичній компанії.
Графіки відключення світла в Україні:
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- Київ
- Київська область
- Харків
- Одеса
- Львів
- Херсон
- Вінниця
- Запоріжжя
- Чернігів
- Ужгород
- Полтава
- Хмельницький
- Луцьк
- Тернопіль
- Кропивницький
- Житомир
- Суми
- Черкаси
- Миколаїв
- Чернівці
- Рівне
- Івано-Франківськ
Нагадаємо, вчора, 16 листопада, Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Було випущено майже 100 ракет. Атака стала наймасованішою від початку повномасштабного вторгнення - 24 лютого. У результаті постраждали критична інфраструктура та житлові будинки. Найскладніша ситуація з електропостачання наразі спостерігається на заході Україні, а також у центральних і північно-східних регіонах.
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