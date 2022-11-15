Відключення світла в Україні 15 листопада: графік ДТЕК

Сьогодні в Україні відключатимуть світло за графіком.
У вівторок, 15 листопада, планові стабілізаційні відключення світла застосовуватимуть у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.
Обмежувати споживання електроенергії будуть від 5 ранку до 12 ночі за графіками, повідомили в "Укренерго".
У всіх інших областях України відключення світла не прогнозується.
В енергетичній компанії нагадали, що відключення відбуваються унаслідок російських обстрілів української енергетичної інфраструктури.
Графіки відключення світла в Україні:
Щоб переглянути графік відключення у вашому місті чи області, натисніть на необхідний регіон.
- Київ
- Київська область
- Харків
- Одеса
- Львів
- Херсон
- Вінниця
- Запоріжжя
- Чернігів
- Ужгород
- Полтава
- Хмельницький
- Луцьк
- Тернопіль
- Кропивницький
- Житомир
- Суми
- Черкаси
- Миколаїв
- Чернівці
- Рівне
- Івано-Франківськ
Нагадаємо, стабілізаційні відключення світла в Україні найближчим часом скасовувати не планують. Навпаки, у компанії ДТЕК кажуть, що українцям потрібно навчитися жити з відключеннями. Адже російська армія своїми обстрілами пошкодила унікальне обладнання, яке не підлягає ремонту, його поки не можна замінити.
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