Відключення світла в Україні 15 листопада: графік ДТЕК

Сьогодні в Україні відключатимуть світло за графіком.

У вівторок, 15 листопада, планові стабілізаційні відключення світла застосовуватимуть у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.

Обмежувати споживання електроенергії будуть від 5 ранку до 12 ночі за графіками, повідомили в "Укренерго".

У всіх інших областях України відключення світла не прогнозується.

В енергетичній компанії нагадали, що відключення відбуваються унаслідок російських обстрілів української енергетичної інфраструктури.

Графіки відключення світла в Україні:

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Нагадаємо, стабілізаційні відключення світла в Україні найближчим часом скасовувати не планують. Навпаки, у компанії ДТЕК кажуть, що українцям потрібно навчитися жити з відключеннями. Адже російська армія своїми обстрілами пошкодила унікальне обладнання, яке не підлягає ремонту, його поки не можна замінити.

Біда з енергетикою: чи будуть українці зі світлом

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