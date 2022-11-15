Отключение света в Украине 15 ноября: график ДТЭК

Сегодня в Украине будут отключать свет по графику.

Во вторник, 15 ноября, плановые стабилизационные отключения света будут применяться в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.

Ограничивать потребление электроэнергии будут с 5 утра до 12 ночи по графикам, сообщили в "Укрэнерго".

Во всех других областях Украины отключение света не прогнозируется.

В энергетической компании напомнили, что отключения происходят в результате российских обстрелов украинской энергетической инфраструктуры.

Графики отключения света в Украине:

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Напомним, стабилизационные отключения света в Украине в ближайшее время отменять не планируют. Напротив, в компании ДТЭК говорят, что украинцам нужно научиться жить с отключениями. Ведь российская армия своими обстрелами повредила уникальное оборудование, не подлежащее ремонту, его пока нельзя заменить.

Беда с энергетикой: будут ли украинцы со светом

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