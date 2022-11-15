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Гороскоп на 15 ноября для всех знаков зодиака по картам Таро

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
2 мин
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Гороскоп на 15 ноября для всех знаков зодиака по картам Таро

Фото: ТСН.ua

Карты Таро помогают постичь больше.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 15 ноября 2022 года рассказывает, что Львам следует работать на результат, а Скорпионам наслаждаться тем, что у них есть.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 15 ноября 2022 года для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Императрица"

Задумайтесь над развитием. В отношениях выбирайте достойный вариант. А на работе начните новый проект.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Паж жезлов"

Разместите огня. В отношения прибавьте страсти. А на работе – защищайте свои позиции.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Девятка жезлов"

Не создавайте сами себе проблемы. В отношениях не оскорбляйте вторую половинку. На работе найдите единомышленников.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Пятерка мечей"

Вас могут оскорбить, поэтому изрядно защищайте свое сердце. На работе всегда заглядывайте себе за спину. В отношениях ждите испытаний.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Королева кубков"

Работайте на исходе. Хорошо обдумайте ваши отношения: и нынешние, и прошлые. На работе ищите верных друзей.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Двойка мечей"

Не бойтесь делать первый шаг. В отношениях снимите полуду с глаз, которая мешает вам двигаться. В рабочих вопросах защищайте свои позиции.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Колесница"

На работе ожидайте перемен. В отношениях следует больше двигаться, поэтому отправляйтесь на свидание. Действуйте активнее во всех областях жизни.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Звезда"

Наслаждайтесь тем, что у вас есть. В отношениях не причиняйте боли второй половинке. На работе смело действуйте, невзирая на вызовы.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Тройка жезлов"

Пора начинать что-то новое. Смело смотрите вперед. На работе избегайте нравственных вызовов.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Шестерка кубков"

Возвращайтесь к вашему прошлому, как к источнику силы. В отношениях не стоит забывать о друзьях. На работе ищите верных коллег.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Надо побеждать. В отношениях отважитесь на нечто большее. А на работе следует двигаться вперед, несмотря на страхи.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Луна"

Работайте со страхами и комплексами. На работе избегайте проблем. А в отношениях не скрывайте настоящие чувства.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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