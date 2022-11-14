"Сухий" закон: у Херсоні заборонили продаж алкоголю

У деокупованому Херсоні від 14 листопада заборонено продаж і виготовлення алкоголю.

Таке рішення підписала начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова.

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"Від 14 листопада 2022 року на території усіх населених пунктів Херсонської міської територіальної громади заборонено виготовлення, перевезення та торгівлю алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі (окрім лікарських та дезінфікуючих засобів), включаючи торгівлю пивом, вином та слабоалкогольними напоями", – йдеться в повідомленні.

Заборона діятиме до припинення чи скасування воєнного стану або наказу про втрату чинності цього рішення.

Контролюватимуть дотримання заборони представники Нацполіції, СБУ, Нацгвардії, Військової служби правопорядку, інші військові формування, що дислокуються на території населених пунктів Херсонської міської територіальної громади.

Ситуація у Херсоні: останні новини

Нагадаємо, що ЗСУ звільнили Херсон 11 листопада.

13 листопада у Херсоні відновили роботу українська обласна та міська військові адміністрації, СБУ та Нацполіція.

Сьогодні президент Володимир Зеленський приїхав до звільненого Херсона. Там він побував на урочистій церемонії підняття державного прапора.

Місто масово розміновують, а в області знаходять братські могили. Також триває виявлення колаборантів та можливих ДРГ. Наприклад сьогодні у Херсоні затримали окупанта, перевдягненого у цивільний одяг. Загарбник намагався вдавати місцевого мешканця.

Крім того, у Херсоні відновили зв'язок два мобільні оператори - "Київстар" та Vodafonе.