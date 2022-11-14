"Сухой" закон: в Херсоне запретили продажу алкоголя

В частности, под запрет попадает торговля пивом, вином и слабоалкогольными напитками.

В деоккупированном Херсоне с 14 ноября запрещена продажа и изготовление алкоголя.

Такое решение подписала начальник Херсонской городской военной администрации Галина Лугова.

Также читайте Херсонцы радуются всему украинскому даже без света, тепла и с водой в ведрах из Днепра

"С 14 ноября 2022 года на территории всех населенных пунктов Херсонской городской территориальной громады запрещено изготовление, перевозка и торговля алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе (кроме лекарственных и дезинфицирующих средств), включая торговлю пивом, вином и слабоалкогольными напитками", — говорится в сообщении. в сообщении.

Запрет будет действовать до прекращения или отмены военного положения или приказа об утрате действия этого решения.

Контролируют соблюдение запрета представители Нацполиции, СБУ, Нацгвардии, Военной службы правопорядка, другие военные формирования, которые дислоцируются на территории территориальной громады

Ситуация в Херсоне: последние новости

Напомним, что ВСУ освободили Херсон 11 ноября.

13 ноября в Херсоне возобновили работу украинская областная и городская военные администрации, СБУ и Нацполиция.

Сегодня президент Владимир Зеленский приехал в Херсон. Там он побывал на торжественной церемонии поднятия государственного флага.

Город массово разминируют, а в области находят братские могилы. Также продолжается выявление коллаборантов и возможных ДРГ. Например, сегодня в Херсоне задержали оккупанта, одетого в гражданскую одежду. Захватчик пытался прикинуться местным жителем.

Кроме того, в Херсоне возобновили связь два мобильных оператора — "Киевстар" и Vodafonе.