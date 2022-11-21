У Херсоні лунають вибухи

Наразі офіційної інформації про події у місті немає.

У понеділок, 21 листопада, у Херсоні чутно звуки вибухів.

Про це повідомляє "Суспільне".

У Мережі також повідомляють про звуки вибухів у Новій Каховці.

Повітряну тривогу в Херсоні та області станом на зараз не оголошували.

Ситуація на Херсонщині

Українські військові повернули Херсон під контроль України 11 листопада. Після деокупації Херсона та правобережжя області на звільнених територіях розпочалися стабілізаційні заходи. Сапери проводять розмінування, щоб комунальники могли якнайшвидше приступити до відновлення критичної інфраструктури.

У Херсоні поступово відновлюється зв'язок українських мобільних операторів. У трьох населених пунктах області відновили електропостачання.

На звільнених територіях Херсонської області також відновлює роботу Державна міграційна служба.

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