На звільненій Херсонщині авто підірвалося на російській міні: є жертви

Під час відступу з Херсонської області російські окупанти залишили на дорогах міни, на одній з яких підірвався автомобіль з цивільними.

У звільненому Бериславському районі Херсонської області підірвалася автівка. Загинули люди.

Про це у Telegram повідомив очільник Бериславської РДА Володимир Літвінов.

"Зафіксовано наїзд автомобіля на вибухонебезпечний предмет. Подія трапилась неподалік міста Берислав. На жаль, є загиблі та поранені цивільні люди", - повідомив він.

Він наголосив, що російські окупанти залишили після себе багато мін та розтяжок та попросив утриматися від поїздок тими шляхами, які ще не перевірені спеціалістами.

Нагадаємо, на Херсонщині окупанти залишають по собі тисячі мін і боєприпасів, що не розірвалися. Так, 11 листопада на звільненій від російських військ Херсонщині підірвався на залишеній окупантами міні цивільний автомобіль. В результаті вибуху 4 осіб постраждало, серед них - двоє дітей.

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