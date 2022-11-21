В Херсоне раздаются взрывы

Пока официальной информации о событиях в городе нет.
В понедельник, 21 ноября, в Херсоне слышны звуки взрывов.
Об этом сообщает "Суспільне".
В Сети также сообщают о звуках взрывов в Новой Каховке.
Воздушную тревогу в Херсоне и области по состоянию на данный момент не объявляли.
Ситуация в Херсонской области
Украинские военные вернули Херсон под контроль Украины 11 ноября. После деоккупации Херсона и правобережья области на освобожденных территориях начались стабилизационные мероприятия. Саперы проводят разминирование, чтобы коммунальщики могли как можно быстрее приступить к восстановлению критической инфраструктуры.
В Херсоне постепенно возобновляется связь украинских мобильных операторов. В трех населенных пунктах области возобновили электроснабжение.
На освобожденных территориях Херсонской области возобновляет работу Государственная миграционная служба.
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