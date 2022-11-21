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В Херсоне раздаются взрывы

В Херсоне раздаются взрывы

Автор
Денькович Ярослава
Дата публикации
Просмотры
4893
Время на прочтение
1 мин
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В Херсоне раздаются взрывы

В Херсоне официально подняли флаг Украины, скриншот с видео

Пока официальной информации о событиях в городе нет.

В понедельник, 21 ноября, в Херсоне слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает "Суспільне".

В Сети также сообщают о звуках взрывов в Новой Каховке.

Воздушную тревогу в Херсоне и области по состоянию на данный момент не объявляли.

Ситуация в Херсонской области

Украинские военные вернули Херсон под контроль Украины 11 ноября. После деоккупации Херсона и правобережья области на освобожденных территориях начались стабилизационные мероприятия. Саперы проводят разминирование, чтобы коммунальщики могли как можно быстрее приступить к восстановлению критической инфраструктуры.

В Херсоне постепенно возобновляется связь украинских мобильных операторов. В трех населенных пунктах области возобновили электроснабжение.

На освобожденных территориях Херсонской области возобновляет работу Государственная миграционная служба.

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Дата публикации
Просмотры
4893
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