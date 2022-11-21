Молочные коржики: простой рецепт

Знакомые с детства молочные коржики можно приготовить быстро и без миксера, а в наше время - это безусловный плюс.

Коржики из бездрожжевого теста получаются ароматными, мягкими, в меру сладкими и рассыпчатыми с натуральным ароматом молока. Рецепт простой и быстрый.

Ингредиенты

мука – 400 г

сахар – 180 г

молоко – 80 г

сливочное масло – 100 г

яйцо – 1шт.

ванильный сахар -1 ч. л.

разрыхлитель – 15 г

Приготовление

Нагрейте сливочное масло до мягкости и разотрите его с сахаром. Добавьте молоко комнатной температуры, ванильный сахар, яйцо и перемешайте до однородности с помощью венчика. Просеянную муку соедините с разрыхлителем и постепенно добавьте к основной массе, замешивая тесто. Тесто получается мягкое, эластичное и не прилипает к рукам.

Присыпая рабочую поверхность мукой, раскатайте пласт теста толщиной 1см и с помощью стакана или специальных формочек сформируйте коржики. Сформированные коржики переложите на противень, застеленный пергаментной бумагой, на небольшом расстоянии друг от друга.

Выпекайте в разогретой духовке до 180 градусов 15 минут.

Совет по приготовлению

молоко можно брать любой жирности;

сливочное масло не рекомендуется заменять маргарином;

ванильный сахар добавляйте по желанию.

Читайте также: