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Молочные коржики: простой рецепт

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
186
Время на прочтение
1 мин
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Молочные коржики: простой рецепт

Фото: Credits

Знакомые с детства молочные коржики можно приготовить быстро и без миксера, а в наше время - это безусловный плюс.

Коржики из бездрожжевого теста получаются ароматными, мягкими, в меру сладкими и рассыпчатыми с натуральным ароматом молока. Рецепт простой и быстрый.

Ингредиенты

  • мука – 400 г
  • сахар – 180 г
  • молоко – 80 г 
  • сливочное масло – 100 г
  • яйцо – 1шт.
  • ванильный сахар -1 ч. л.
  • разрыхлитель – 15 г

Приготовление

Нагрейте сливочное масло до мягкости и разотрите его с сахаром. Добавьте молоко комнатной температуры, ванильный сахар, яйцо и перемешайте до однородности с помощью венчика. Просеянную муку соедините с разрыхлителем и постепенно добавьте к основной массе, замешивая тесто. Тесто получается мягкое, эластичное и не прилипает к рукам.

Присыпая рабочую поверхность мукой, раскатайте пласт теста толщиной 1см и с помощью стакана или специальных формочек сформируйте коржики. Сформированные коржики переложите на противень, застеленный пергаментной бумагой, на небольшом расстоянии друг от друга. 

Выпекайте в разогретой духовке до 180 градусов 15 минут. 

 Совет по приготовлению

  • молоко можно брать любой жирности;
  • сливочное масло не рекомендуется заменять маргарином;
  • ванильный сахар добавляйте по желанию.

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Дата публикации
Просмотры
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