Молочные коржики: простой рецепт

Знакомые с детства молочные коржики можно приготовить быстро и без миксера, а в наше время - это безусловный плюс.
Коржики из бездрожжевого теста получаются ароматными, мягкими, в меру сладкими и рассыпчатыми с натуральным ароматом молока. Рецепт простой и быстрый.
Ингредиенты
- мука – 400 г
- сахар – 180 г
- молоко – 80 г
- сливочное масло – 100 г
- яйцо – 1шт.
- ванильный сахар -1 ч. л.
- разрыхлитель – 15 г
Приготовление
Нагрейте сливочное масло до мягкости и разотрите его с сахаром. Добавьте молоко комнатной температуры, ванильный сахар, яйцо и перемешайте до однородности с помощью венчика. Просеянную муку соедините с разрыхлителем и постепенно добавьте к основной массе, замешивая тесто. Тесто получается мягкое, эластичное и не прилипает к рукам.
Присыпая рабочую поверхность мукой, раскатайте пласт теста толщиной 1см и с помощью стакана или специальных формочек сформируйте коржики. Сформированные коржики переложите на противень, застеленный пергаментной бумагой, на небольшом расстоянии друг от друга.
Выпекайте в разогретой духовке до 180 градусов 15 минут.
Совет по приготовлению
- молоко можно брать любой жирности;
- сливочное масло не рекомендуется заменять маргарином;
- ванильный сахар добавляйте по желанию.
Читайте также:
- Фаршированные шампиньоны: простой рецепт
- Рецепт салата из вареной свеклы и сырой моркови
- Рыбные котлеты с начинкой: простой рецепт полезного блюда