Італія постачатиме зброю Україні за спрощеною процедурою — рішення уряду

Військова техніка та обладнання будуть надаватися Києву протягом 2023 року без необхідності окремої згоди італійського парламенту.

У четвер, 1 грудня, Рада міністрів Італії одноголосно ухвалила декрет про продовження постачання зброї в Україну до 31 грудня 2023 року.

Про це повідомляє видання La Stampa.

Відповідно до цього декрету, військова техніка та обладнання будуть надаватися Києву для боротьби з російським вторгненням протягом усього 2023 року без необхідності окремої згоди італійського парламенту.

Такі заходи після вторгнення Росії в Україну запровадила адміністрація колишнього прем'єр-міністра Маріо Драгі. Однак термін їх дії закінчується 31 грудня.

Нинішня очільниця уряду Італії Джорджія Мелоні на засідання Ради міністрів першим пунктом винесла так званий "декрет НАТО" із “терміновими положеннями про продовження дозволу на продаж транспортних засобів, матеріалів та військового обладнання на користь органів державної влади України”.

Рішення було ухвалено одноголосно.

Нагадаємо, раніше голова Міністерства оборони США Ллойд Остін обговорив зі своїм італійським колегою Гвідо Крозетто військову підтримку України, зокрема темою розмови стало постачання ППО.

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